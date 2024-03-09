Стадион: Страндваллен. Зрители: 2477
0'
0:1
7' ГолМодесто Руй
0:2
12' ГолФараж Омар
18' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
22' Желтая карточкаЦелина Берсант
38' Желтая карточкаФараж Омар
1:2
41' ПенальтиЙоханссон Александр
1:3
59' ГолПиттас Яннис
90'+4
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
22'
38'
41'
59'
1:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
26 Rasmus Bonde
-
37 Ahmad Faqa
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Мьельбю
АИК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.44
Среднее время на гол
112
202
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
100
114
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густавссон Йеспер
|1
|0.2
|Штоль Адам
|1
|0.2
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.2
|Моро Мамудо
|1
|0.2
|Викстрём Расмус
|1
|0.2
|Рослер Колин
|1
|0.2
|Бергстрем Якоб
|1
|0.2
|Йоханссон Александр
|1 (1)
|0.2
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.8
|Питтас Яннис
|3
|0.6
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.4
|Салетрос Антон
|1
|0.2
|Taha Ayari
|1
|0.2
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лундин Александер
|1
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1
Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Результаты матчей
Мьельбю
АИК
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|АИК
|Питтас Яннис
|3 (1)
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|Вестерос
|Нсабиумва Фредерик
|1 1