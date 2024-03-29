  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
1:0
Второй тайм: 54'
Ланс
0'
1:0
9' Гол
Жегрова Эдон
35' Undefined phrase: football_event_
Медина Факундо
35' Желтая карточка
Медина Факундо
53' Желтая карточка
Андре Бенжамин

Ход матча

9'
Жегрова Эдон
(Бенталеб Набиль)
1:0
35'
 
Медина Факундо
35'
 
Медина Факундо
53'
Андре Бенжамин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 130
Лилль 68.5% (89)
X 25.4% (33)
Ланс 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ланс
2.22
Реклама, pari.ru
4.60
Реклама, fon.bet
8.41
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
9
Дэвид
Джонатан
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
30
Самба
Брис
2
Агилар
Рубен
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
6
Абдул-Самед
Салис
23
Эль-Айнауи
Нейл
7
Сотока
Флориан
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
Лилль
4-3-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Ланс

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 15 (1) 0.56
Жегрова Эдон 4 0.15
Языджи Юсуф 4 0.15
Диаките Бафоде 3 0.11
Андре Бенжамин 3 0.11
Йоро Лени 2 0.07
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Даго Треви 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 (1) 0.22
Саид Уэсли 6 0.22
Сотока Флориан 5 (2) 0.19
Коста Давид 3 0.11
Мачадо Дейвер 3 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.07
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 4 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 10 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Агилар Рубен 3 0
Менди Нампали 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ланс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ланс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

9
18
Лилль
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Ланс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

23
14
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
8
35%
3
21%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
30%
3
21%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

14
21
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
6
43%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Забито

37
35
23 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
14
38%
7
20%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
8
22%
8
23%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
22%
2
7%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3
Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3
Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0

Результаты матчей

Лилль
Ланс

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
6
7
3
9
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
10
16
1.5
10
16
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Лилль
 1:0 Заявка 27 12 10 5 38 - 23 46
5.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
6.
Ланс
 0:1 Заявка 27 12 6 9 35 - 28 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 26 6 9 11 35 - 42 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 6 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 0:1 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 0:1 Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 1:0 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ланс контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 47'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Диаките Бафоде из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Коста Давид.
    • 46'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Лилль 68.5% (89)
    X 25.4% (33)
    Ланс 6.2% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ланс
    2.22
    Реклама, pari.ru
    4.60
    Реклама, fon.bet
    8.41
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Ланс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ланс

    Исход игры
    Лилль
    67.9% (89)
    Ничья
    25.2% (33)
    Ланс
    6.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    35.1% (46)
    1:0 Лилль
    19.1% (25)
    1:1 Ничья
    19.1% (25)
    1:2 Ланс
    5.3% (7)
    2:0 Лилль
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:1 Лилль
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    Ланс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный