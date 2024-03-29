Тур: 27. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Делажо Вилли
0'
1:0
9' ГолЖегрова Эдон
35' Undefined phrase: football_event_Медина Факундо
35' Желтая карточкаМедина Факундо
53' Желтая карточкаАндре Бенжамин
Ход матча
9'
1:0
35'
35'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
9 Вахи ЭлюПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуйи ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Ланс
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|15 (1)
|0.56
|Жегрова Эдон
|4
|0.15
|Языджи Юсуф
|4
|0.15
|Диаките Бафоде
|3
|0.11
|Андре Бенжамин
|3
|0.11
|Йоро Лени
|2
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6 (1)
|0.22
|Саид Уэсли
|6
|0.22
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.19
|Коста Давид
|3
|0.11
|Мачадо Дейвер
|3
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.07
|Гилавоги Морган
|2
|0.07
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Томассон Адриен
|1
|0.04
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.04
|Кортес Оскар
|1
|0.04
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Диуф Энди
|1
|0.04
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|10
|0
|Гради Жонатан
|7
|1
|Вахи Элю
|6
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Агилар Рубен
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ланс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ланс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
9
18
Лилль
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Ланс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
23
14
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
8
35%
3
21%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
30%
3
21%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
14
21
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
6
43%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
1
7%
5
24%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Забито
37
35
23 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
5
14%
3
9%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
14
38%
7
20%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
8
22%
8
23%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
22%
2
7%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
7
30%
3
11%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3
Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3
Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0
Результаты матчей
Лилль
Ланс
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лилль
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
1016
1016
323
521
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|1:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|38 - 23
|46
|5.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|6.
|0:1 Заявка
|27
|12
|6
|9
|35 - 28
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|1:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ланс
Исход игры
Лилль
67.9% (89)
Ничья
25.2% (33)
Ланс
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
73.73% (87)
Нет
26.27% (31)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35.1% (46)
1:0 Лилль
19.1% (25)
1:1 Ничья
19.1% (25)
1:2 Ланс
5.3% (7)
2:0 Лилль
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:1 Лилль
2.3% (3)
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