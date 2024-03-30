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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Мец
 
Позже
Монако
Прогнозы 119
Мец 0% (0)
X 5% (6)
Монако 95% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
15
Ло
Абабакар
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
39
Куао
Коффи
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
25
Атта
Артур
18
Камара
Ламин
99
Асоро
Йоэль
10
Микаутадзе
Жорж
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
99
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
18
Минамино
Такуми
7
Бен
Сехир
Элиссе
10
Бен-Йеддер
Виссам
Мец
5-4-1
Монако
4-1-4-1

История личных встреч

Мец
Монако

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
4:0
К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
0.78

Среднее время на гол

144
115

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 5 (2) 0.19
Юдоль Матьё 3 0.12
Сабали Шейх 3 0.12
Джаллоу Абли 3 (1) 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Атта Артур 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.42
Минамино Такуми 7 0.27
Головин Александр 6 0.23
Балогун Фоларин 5 0.19
Аклиуш Манес 5 0.19
Закария Денис 3 0.12
Фофана Юссуф 2 0.08
Вандерсон V 2 0.08
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Бен Сехир Элиссе 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Колин Максим 3 0
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Укиджа Александр 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 10 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 6 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Матсима Крислен 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Мец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

6
9
Мец
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Монако
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

9
19
Мец
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Монако
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
3
30%
1
4%
1-15
2
20%
8
30%
30%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
30%
4
15%
61-75
1
10%
5
19%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
36%
5
22%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
7
33%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
2
15%
1
5%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90

Забито

23
48
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
6
26%
4
8%
1-15
3
13%
12
25%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
2
9%
12
25%
46-60
7
30%
7
15%
61-75
3
13%
6
13%
76-90

Пропущено

39
35
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
21%
7
20%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
6
15%
8
23%
31-45
9
23%
5
14%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
10
26%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2
Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3
Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0

Результаты матчей

Мец
Монако

Точный счет

0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
7 раз 27%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мец
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
7
6
1
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
10
3
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
21
5
5
21
1.5
17
9
2
24
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 26 6 9 11 35 - 42 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мец - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

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    • Прогнозы 119
    Мец 0% (0)
    X 5% (6)
    Монако 95% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Монако
    5.40
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    4.30
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    1.68
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец - Монако

    Исход игры
    Мец
    0% (0)
    Ничья
    5% (6)
    Монако
    95% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (75)
    Меньше
    35.9% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    56.7% (68)
    0:1 Монако
    20% (24)
    0:2 Монако
    10.8% (13)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Монако
    2.5% (3)
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