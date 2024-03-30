Тур: 27. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ло
Абабакар
39
Куао
Коффи
25
Атта
Артур
18
Камара
Ламин
99
Асоро
Йоэль
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
33 Демучи АлбинЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мец
Монако
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
0.78
Среднее время на гол
144
115
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|5 (2)
|0.19
|Юдоль Матьё
|3
|0.12
|Сабали Шейх
|3
|0.12
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Атта Артур
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.42
|Минамино Такуми
|7
|0.27
|Головин Александр
|6
|0.23
|Балогун Фоларин
|5
|0.19
|Аклиуш Манес
|5
|0.19
|Закария Денис
|3
|0.12
|Фофана Юссуф
|2
|0.08
|Вандерсон V
|2
|0.08
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Колин Максим
|3
|0
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|10
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|6
|0
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Матсима Крислен
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Мец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
6
9
Мец
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Монако
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
9
19
Мец
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Монако
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
3
30%
1
4%
1-15
2
20%
8
30%
30%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
30%
4
15%
61-75
1
10%
5
19%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
36%
5
22%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
7
33%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
2
15%
1
5%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90
Забито
23
48
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
6
26%
4
8%
1-15
3
13%
12
25%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
2
9%
12
25%
46-60
7
30%
7
15%
61-75
3
13%
6
13%
76-90
Пропущено
39
35
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
21%
7
20%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
6
15%
8
23%
31-45
9
23%
5
14%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
10
26%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2
Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3
Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Результаты матчей
Мец
Монако
Точный счет
0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
7 раз 27%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мец
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
39
76
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
212
103
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
215
521
179
224
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец - Монако
Исход игры
Мец
0% (0)
Ничья
5% (6)
Монако
95% (114)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.7% (68)
0:1 Монако
20% (24)
0:2 Монако
10.8% (13)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:3 Монако
2.5% (3)
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