Тур: 27. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Ваттеллье Эрик
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Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мец
Монако
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
11.8%
70.6%
3 победы 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
0.78
Среднее время на гол
144
115
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|5 (2)
|0.19
|Юдоль Матьё
|3
|0.12
|Сабали Шейх
|3
|0.12
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Атта Артур
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.42
|Минамино Такуми
|7
|0.27
|Головин Александр
|6
|0.23
|Балогун Фоларин
|5
|0.19
|Аклиуш Манес
|5
|0.19
|Закария Денис
|3
|0.12
|Фофана Юссуф
|2
|0.08
|Вандерсон V
|2
|0.08
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Колин Максим
|3
|0
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|10
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|6
|0
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Матсима Крислен
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Мец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
6
9
Мец
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Монако
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
9
19
Мец
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Монако
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
3
30%
1
4%
1-15
2
20%
8
30%
30%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
30%
4
15%
61-75
1
10%
5
19%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
36%
5
22%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
7
33%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
2
15%
1
5%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90
Забито
23
48
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
6
26%
4
8%
1-15
3
13%
12
25%
16-30
2
9%
7
15%
31-45
2
9%
12
25%
46-60
7
30%
7
15%
61-75
3
13%
6
13%
76-90
Пропущено
39
35
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
8
21%
7
20%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
6
15%
8
23%
31-45
9
23%
5
14%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
10
26%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2
Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3
Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Результаты матчей
Мец
Монако
Точный счет
0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
7 раз 27%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мец
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
39
76
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
212
103
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
215
521
179
224
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогнозы на матч Мец - Монако
Исход игры
Мец
0% (0)
Ничья
3.8% (2)
Монако
96.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (35)
Меньше
32.69% (17)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.6% (30)
0:1 Монако
20.8% (11)
0:2 Монако
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:3 Монако
3.8% (2)
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