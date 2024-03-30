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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Лион
1:1
Конец матча
Реймс
0'
20' Желтая карточка
Хадра Реда
0:1
55' Гол
Окуму Джозеф
1:1
65' Гол
Нуама Эрнест
71' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
76' Желтая карточка
Толиссо Корентен
78' Желтая карточка
Ричардсон Амир
90' Желтая карточка
Манетси Маршал
90'+6

Ход матча

20'
 
Хадра Реда
46'
Нуама Эрнест
Шерки Райан
 
55'
0:1
Окуму Джозеф
62'
Фофана Малик
Ляказетт Александр
 
62'
Бенрахма Саид
Матич Неманья
 
65'
Нуама Эрнест
(Бенрахма Саид)
1:1
71'
Чалета-Цар Дуе
 
72'
Бальде Мама
Орбан Гифт
 
72'
 
Коне Амаду
Атангана-Эдоа Валентин
73'
 
Ричардсон Амир
Накамура Кейто
76'
Толиссо Корентен
 
78'
 
Ричардсон Амир
81'
 
Фоке Томас
Хадра Реда
81'
 
Бузи Максим
Акиеме Серхио
89'
 
Christ-Emmanuel Letono Mbondi
Дьяките Умар
89'
Кумбеди Саэль
Милагрес Энрике
 
90'
 
Манетси Маршал

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 592 Количество передач 322
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лион 88.1% (111)
X 8.7% (11)
Реймс 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
12
О'Брайан
Джек
8
Толиссо
Корентен
55
Чалета-Цар
Дуе
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
9
Орбан
Гифт
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
2
Окуму
Джозеф
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
18
Акиеме
Серхио
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Лион
3-4-1-2
Реймс
3-4-3

История личных встреч

Лион
Реймс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
0.78

Среднее время на гол

69
115

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.58
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
100

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 13 (1) 0.48
О'Брайан Джек 4 0.15
Нуама Эрнест 2 0.07
Тальяфико Николас 2 0.07
Шерки Райан 1 0.04
Какере Максанс 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Бальде Мама 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.22
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.19
Дьяките Умар 5 0.19
Ито Дзюня 3 0.11
Манетси Маршал 3 0.11
Ричардсон Амир 3 0.11
Абдельамид Юнис 3 0.11
Накамура Кейто 2 0.07
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Окуму Джозеф 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Ляказетт Александр 1 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 4 0
Дьяките Умар 3 0
Матусива Азор 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Куду Теренс 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
10
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

11
11
Лион
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Реймс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
4
19%
1-15
5
33%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
8
33%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
1
4%
7
35%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
5
28%
6
40%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

30
36
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
1
3%
6
17%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
8
27%
7
19%
76-90

Пропущено

42
35
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 21
3
7%
5
14%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
9
21%
6
17%
31-45
9
21%
10
29%
46-60
6
14%
7
20%
61-75
5
12%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0
Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1
Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2
Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1

Результаты матчей

Лион
Реймс

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лион
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
5
8
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
6
8
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
11
16
3
24
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
3.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 26 6 9 11 35 - 42 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
12.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Лион играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Реймс: 36%.
  • 96'
    Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Кумбеди Саэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Мэйтленд-Найлс Эйнсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Реймс: 36%.
  • 95'
    Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Бальде Мама из команды Лион в офсайде
    • 91'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Манетси Маршал блокирует соперника и судья назначает штрафной удар.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лопеш Антони
    • 90'
      Агбаду Эммануэль нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лион 88.1% (111)
    X 8.7% (11)
    Реймс 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 1:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:1 Реймс

    Исход игры
    Лион
    88.1% (111)
    Ничья
    8.7% (11)
    Реймс
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    50% (63)