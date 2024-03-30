Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Реймс

45' О'Брайан Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Лион

36' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Реймс

33' Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Реймс

29' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Орбан Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Реймс

28' Мэйтленд-Найлс Эйнсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Милагрес Энрике из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Реймс

24' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

21' Милагрес Энрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хадра Реда получил желтую карточку от судьи

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Дьяките Умар . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Хадра Реда из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

13' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Реймс

12' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

10' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

6' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орбан Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Реймс начинает с центра поля