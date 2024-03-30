Тур: 27. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Леонард Томас
0'
20' Желтая карточкаХадра Реда
0:1
55' ГолОкуму Джозеф
1:1
65' ГолНуама Эрнест
71' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
76' Желтая карточкаТолиссо Корентен
78' Желтая карточкаРичардсон Амир
90' Желтая карточкаМанетси Маршал
90'+6
Ход матча
20'
55'
0:1
65'
1:1
71'
76'
78'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
592 Количество передач 322
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Шерки
Райан
94
Диуф
Йеванн
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Реймс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.3
0.78
Среднее время на гол
69
115
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.58
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
100
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|13 (1)
|0.48
|О'Брайан Джек
|4
|0.15
|Нуама Эрнест
|2
|0.07
|Тальяфико Николас
|2
|0.07
|Шерки Райан
|1
|0.04
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Бальде Мама
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.22
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.19
|Дьяките Умар
|5
|0.19
|Ито Дзюня
|3
|0.11
|Манетси Маршал
|3
|0.11
|Ричардсон Амир
|3
|0.11
|Абдельамид Юнис
|3
|0.11
|Накамура Кейто
|2
|0.07
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Окуму Джозеф
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Теума Тедди
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Лион
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Реймс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
10
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
11
11
Лион
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Реймс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
4
19%
1-15
5
33%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
8
33%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
1
4%
7
35%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Забито
15
15
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
5
28%
6
40%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
30
36
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
1
3%
6
17%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
7
23%
3
8%
61-75
8
27%
7
19%
76-90
Пропущено
42
35
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 21
3
7%
5
14%
1-15
10
24%
2
6%
16-30
9
21%
6
17%
31-45
9
21%
10
29%
46-60
6
14%
7
20%
61-75
5
12%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0
Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1
Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2
Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1
Результаты матчей
Лион
Реймс
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лион
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
311
58
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
58
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
819
1116
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:1 Реймс
Исход игры
Лион
88.1% (111)
Ничья
8.7% (11)
Реймс
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
65.83% (79)
Нет
34.17% (41)
Популярный счёт
2:1 Лион
50% (63)