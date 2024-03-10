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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 12828
Юргорден
3:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
42' Желтая карточка
Mamadouba Diaby
43' Желтая карточка
Линдгрен Густав
1:0
47' Гол
Даниэльссон Маркус
58' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
2:0
69' Гол
Сабович Бесард
77' Желтая карточка
Хольмен Кевин
3:0
84' Гол
Фаллениус Оскар
90'+4

Ход матча

42'
 
Mamadouba Diaby
43'
 
Линдгрен Густав
47'
Даниэльссон Маркус
(Гулликсен Тобиас)
1:0
58'
 
Шауш Абделькарим Маммар
59'
Сабович Бесард
Экдаль Альбин
 
59'
Фаллениус Оскар
Радетинац Харис
 
67'
 
Elias Pihlstrom
Adi Fisic
69'
Сабович Бесард
(Хуммет Денис)
2:0
73'
Эрикссон Магнус
Samuel Holm
 
77'
 
Хольмен Кевин
84'
Фаллениус Оскар
(Lucas Bergvall)
3:0
85'
Теркильдсен Петер
Юханссон Петр
 
89'
 
Илунга Де Пьевр
Ольссон Себастьян

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
8
Экдаль
Альбин
10
Samuel
Holm
9
Радетинац
Харис
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
8
Хольмен
Кевин
7
Ольссон
Себастьян
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
9
Линдгрен
Густав
13
Абдулла
Пашанг
11
Adi
Fisic
Юргорден
4-2-3-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
4:1
А
2:1
А
3:0
А
3:1
А
3:2
ТМК
2:2
А
2:0
ТМК
3:2
К
6:0
К
1:2

Голы

Всего голов

20
3

Голов в среднем за матч

3.33
0.75

Среднее время на гол

27
120

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

2.9
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

31
81

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 3 0.6
Lucas Bergvall 2 0.4
Сабович Бесард 2 0.4
Миллескуг Ноэль 2 0.4
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.4
Гулликсен Тобиас 1 0.2
Радетинац Харис 1 0.2
Шуллер Расмус 1 0.2
Тенхо Миро 1 0.2
Фаллениус Оскар 1 0.2
Гурбанлы Муса 1 0.2
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 4 (1) 0.8
Бузаине Элиас 3 0.6
Adi Fisic 2 0.4
Хольмен Кевин 2 (1) 0.4
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.2

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильссон Малькольм 0 1
Samuel Holm 1 0
Тенхо Миро 1 0
Samuel Dahl 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bernardo Morgado 1 1
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Mamadouba Diaby 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Юргорден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
44%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
29%
29%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3
Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0
Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0

Результаты матчей

Юргорден
Дегерфорс

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
3
3.5
1
4
2
3
4.5
1
4

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
АИК Модесто Руй 4
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Юргорден Хуммет Денис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
Вестерос Нсабиумва Фредерик 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Линдгрен Густав получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Mamadouba Diaby получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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