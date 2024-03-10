Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 12828
0'
42' Желтая карточкаMamadouba Diaby
43' Желтая карточкаЛиндгрен Густав
1:0
47' ГолДаниэльссон Маркус
58' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
2:0
69' ГолСабович Бесард
77' Желтая карточкаХольмен Кевин
3:0
84' ГолФаллениус Оскар
90'+4
Ход матча
42'
43'
47'
69'
2:0
77'
84'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 0
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Max Croon
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Adi FisicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Юргорден
Дегерфорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
3
Голов в среднем за матч
3.33
0.75
Среднее время на гол
27
120
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
2.9
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
31
81
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|3
|0.6
|Lucas Bergvall
|2
|0.4
|Сабович Бесард
|2
|0.4
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.4
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|0.4
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.2
|Радетинац Харис
|1
|0.2
|Шуллер Расмус
|1
|0.2
|Тенхо Миро
|1
|0.2
|Фаллениус Оскар
|1
|0.2
|Гурбанлы Муса
|1
|0.2
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|4 (1)
|0.8
|Бузаине Элиас
|3
|0.6
|Adi Fisic
|2
|0.4
|Хольмен Кевин
|2 (1)
|0.4
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.2
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильссон Малькольм
|0
|1
|Samuel Holm
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bernardo Morgado
|1
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Mamadouba Diaby
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Юргорден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
44%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
29%
29%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3
Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0
Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0
Результаты матчей
Юргорден
Дегерфорс
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
23
14
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Юргорден
|Хуммет Денис
|3 (1)
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|Вестерос
|Нсабиумва Фредерик
|1 1