Стадион: Эледа. Зрители: 10813
5:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолБьёрк Карл
1:1
15' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
25' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
26' Желтая карточкаТраустасон Арнор
2:1
72' ГолБотхейм Эрик
3:1
77' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
4:1
83' ГолАли Таха Абди
4:2
90' ГолПрица Тим
5:2
90' ГолАли Таха Абди
90'+6
Ход матча
2'
0:1
15'
25'
26'
72'
77'
81'
83'
4:1
90'
4:2
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Мальмё
ИФК Норрчепинг
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.8
Среднее время на гол
61
112
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.6
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|3
|0.6
|Али Таха Абди
|3
|0.6
|Adrian Skogmar
|1
|0.2
|Нанаси Себастьян
|1 (1)
|0.2
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.2
|Янссон Понтус
|1
|0.2
|Пенья Серхио
|1
|0.2
|Рикс Сёрен
|1
|0.2
|Веккья Стефано
|1
|0.2
|Ботхейм Эрик
|1
|0.2
|Otto Rosengren
|1
|0.2
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрк Карл
|3
|0.6
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0.6
|Нюман Кристоффер
|2
|0.4
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.4
|Шабани Лаорент
|1
|0.2
|Прица Тим
|1
|0.2
|Kevin Jansson
|1
|0.2
|Leo Jonsson
|1
|0.2
|Stephen Bolma
|1
|0.2
|Daniel Eid
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Мартин
|0
|1
|Янссон Понтус
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Zakaria Loukili
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|1
|1
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Ture Sandberg
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
4
40%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0
Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Результаты матчей
Мальмё
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мальмё
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
23
23
23
14
14
14
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Юргорден
|Хуммет Денис
|3 (1)
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|1 1