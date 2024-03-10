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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 10813
Мальмё
5:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:1
2' Гол
Бьёрк Карл
1:1
15' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
25' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
26' Желтая карточка
Траустасон Арнор
2:1
72' Гол
Ботхейм Эрик
3:1
77' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
81' Желтая карточка
4:1
83' Гол
Али Таха Абди
4:2
90' Гол
Прица Тим
5:2
90' Гол
Али Таха Абди
90'+6
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Otto
Rosengren
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
16
Салихович
Дино
9
Траустасон
Арнор
15
Бьёрк
Карл
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
Мальмё
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
ИФК Норрчепинг

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:1
А
3:0
А
2:1
А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.8

Среднее время на гол

61
112

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.57
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.6
Йоргенсен Себастьян Винтер 3 0.6
Али Таха Абди 3 0.6
Adrian Skogmar 1 0.2
Нанаси Себастьян 1 (1) 0.2
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.2
Янссон Понтус 1 0.2
Пенья Серхио 1 0.2
Рикс Сёрен 1 0.2
Веккья Стефано 1 0.2
Ботхейм Эрик 1 0.2
Otto Rosengren 1 0.2
Йонсен Лассер Берг 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрк Карл 3 0.6
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0.6
Нюман Кристоффер 2 0.4
Сигюргейрссон Исак 2 0.4
Шабани Лаорент 1 0.2
Прица Тим 1 0.2
Kevin Jansson 1 0.2
Leo Jonsson 1 0.2
Stephen Bolma 1 0.2
Daniel Eid 0 0
Лушаку Исмет 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Мартин 0 1
Янссон Понтус 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Zakaria Loukili 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 1 1
Бьёрк Карл 1 0
Daniel Eid 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Каллей Яхья 1 0
Ture Sandberg 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0
Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1
Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0

Результаты матчей

Мальмё
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мальмё
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
АИК Модесто Руй 4
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Юргорден Хуммет Денис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 1 1
Весь список
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