Тур: 27. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
0'
8' Желтая карточкаEngjell Hoti
1:0
19' ГолКялльман Беньямин
27' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
Ход матча
8'
19'
31
Грошшо
Лукаш
33
Битри
Энео
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Краковия
ЛКС Лодзь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
100
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.3
|Patryk Makuch
|4
|0.15
|Ракочи Михал
|4
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.15
|Гицэ Вирджил
|4
|0.15
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.11
|Ярошински Павел
|3
|0.11
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|6 (5)
|0.22
|Техан Кай
|3
|0.11
|Балик Гусейн
|3
|0.11
|Engjell Hoti
|2
|0.07
|Stipe Juric
|2
|0.07
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Piotr Janczukowicz
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
13
7
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
9
14
Краковия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
22
8
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
7
32%
2
25%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
2
9%
8
28%
61-75
8
35%
6
21%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
33%
76-90
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
6
18%
0
0%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
3
9%
6
27%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
8
24%
6
27%
76-90
Пропущено
35
53
16 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
9
17%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
23%
7
13%
31-45
4
11%
4
8%
46-60
3
9%
11
21%
61-75
12
34%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5
Результаты матчей
Краковия
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Краковия
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
49
211
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
1412
917
521
224
224
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|26
|10
|7
|9
|33 - 33
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|26
|8
|8
|10
|30 - 39
|32
|12.
|1:0
|27
|6
|13
|8
|34 - 36
|31
|13.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|14.
|26
|6
|10
|10
|24 - 31
|28
|15.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|16.
|26
|4
|12
|10
|29 - 37
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|0:1
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|1:0
|14
|4
|6
|4
|24 - 22
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|1:0
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|0:1
|14
|1
|0
|13
|7 - 31
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10