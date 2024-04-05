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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Краковия
1:0
Первый тайм: 28'
ЛКС Лодзь
0'
8' Желтая карточка
Engjell Hoti
1:0
19' Гол
Кялльман Беньямин
27' Желтая карточка
Piotr Janczukowicz

Ход матча

8'
 
Engjell Hoti
19'
Кялльман Беньямин
(Patryk Makuch)
1:0
27'
 
Piotr Janczukowicz
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
ЛКС Лодзь
4.50
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4.71
7.70
Все Коэффициенты
31
Грошшо
Лукаш
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
19
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
20
Piotr
Janczukowicz
Краковия
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
ЛКС Лодзь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
К
0:0
Э
1:0
Э
1:2
ПЛ
4:2
Э
2:2
Э
0:1
К
3:0
OE
2:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
100

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.3
Patryk Makuch 4 0.15
Ракочи Михал 4 0.15
Karol Knap 4 (2) 0.15
Гицэ Вирджил 4 0.15
Атанасов Яни 3 (1) 0.11
Ярошински Павел 3 0.11
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Глик Камил 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 6 (5) 0.22
Техан Кай 3 0.11
Балик Гусейн 3 0.11
Engjell Hoti 2 0.07
Stipe Juric 2 0.07
Piotr Janczukowicz 2 0.07
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 0
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 4 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Alexander Bobek 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Балик Гусейн 2 0
Piotr Janczukowicz 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0

Результаты матчей

Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

13
7
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

9
14
Краковия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
7
32%
2
25%
76-90

Пропущено

23
29
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
2
9%
8
28%
61-75
8
35%
6
21%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
33%
76-90

Забито

34
22
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
6
18%
0
0%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
3
9%
6
27%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
6
18%
4
18%
61-75
8
24%
6
27%
76-90

Пропущено

35
53
16 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
9
17%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
23%
7
13%
31-45
4
11%
4
8%
46-60
3
9%
11
21%
61-75
12
34%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5

Результаты матчей

Краковия
ЛКС Лодзь

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Краковия
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
2
11
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
5
21
2
24
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Краковия
 1:0 27 6 13 8 34 - 36 31
13.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
14.
Варта Познань
 26 6 10 10 24 - 31 28
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 26 4 12 10 29 - 37 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 27 4 5 18 21 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Краковия
 1:0 14 4 6 4 24 - 22 18
14.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 0:1 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 1:0 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 14 1 0 13 7 - 31 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Piotr Janczukowicz получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Patryk Makuch сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
  • 8'
    Engjell Hoti получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
ЛКС Лодзь
4.50
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4.71
7.70
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Краковия
ЛКС Лодзь
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