  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Краковия
2:2
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
8' Желтая карточка
Engjell Hoti
1:0
19' Гол
Кялльман Беньямин
27' Желтая карточка
Piotr Janczukowicz
31' Желтая карточка
Соколовски Патрик
46' Желтая карточка
Сковгор Андреас
57' Желтая карточка
Ракочи Михал
61' Желтая карточка
Хосконен Артту
72' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
1:1
73' Пенальти
Рамирес Даниэль
2:1
77' Гол
Какабадзе Отар
2:2
86' Гол
Stipe Juric
90'+8
31
Грошшо
Лукаш
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
19
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
20
Piotr
Janczukowicz
Краковия
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
ЛКС Лодзь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
К
0:0
Э
1:0
Э
1:2
ПЛ
4:2
Э
2:2
Э
0:1
К
3:0
OE
2:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
100

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.3
Ракочи Михал 4 0.15
Patryk Makuch 4 0.15
Karol Knap 4 (2) 0.15
Гицэ Вирджил 4 0.15
Атанасов Яни 3 (1) 0.11
Ярошински Павел 3 0.11
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Глик Камил 1 0.04
Какабадзе Отар 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 7 (6) 0.26
Техан Кай 3 0.11
Балик Гусейн 3 0.11
Stipe Juric 3 0.11
Engjell Hoti 2 0.07
Piotr Janczukowicz 2 0.07
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 0
Takuto Oshima 6 0
Ракочи Михал 5 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Грошшо Лукаш 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 4 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Alexander Bobek 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Балик Гусейн 2 0
Piotr Janczukowicz 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0

Результаты матчей

Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
9
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (2)
86% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

9
14
Краковия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
8
33%
3
30%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 13
3
12%
5
16%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
3
12%
1
3%
46-60
3
12%
8
26%
61-75
9
36%
7
23%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
33%
76-90

Забито

36
24
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
6
17%
0
0%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
6
25%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
9
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

37
55
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
11%
9
16%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
8
22%
7
13%
31-45
4
11%
4
7%
46-60
4
11%
11
20%
61-75
13
35%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5

Результаты матчей

Краковия
ЛКС Лодзь

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краковия
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
4
9
2
12
2.5
2
11
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
2
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
15
12
10
17
1.5
6
21
2
25
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 26 8 8 10 30 - 39 32
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Варта Познань
 26 6 10 10 24 - 31 28
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 26 4 12 10 29 - 37 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 10
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Соколовски Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Piotr Janczukowicz получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Patryk Makuch сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
    • 8'
      Engjell Hoti получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 2:2 ЛКС Лодзь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный