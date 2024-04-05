Тур: 27. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Marcin Kochanek
0'
8' Желтая карточкаEngjell Hoti
1:0
19' ГолКялльман Беньямин
27' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
31' Желтая карточкаСоколовски Патрик
46' Желтая карточкаСковгор Андреас
57' Желтая карточкаРакочи Михал
61' Желтая карточкаХосконен Артту
72' Желтая карточкаГрошшо Лукаш
1:1
73' ПенальтиРамирес Даниэль
2:1
77' ГолКакабадзе Отар
2:2
86' ГолStipe Juric
90'+8
Ход матча
8'
19'
46'
57'
61'
72'
73'
1:1
77'
2:1
86'
2:2
31
Грошшо
Лукаш
33
Битри
Энео
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Краковия
ЛКС Лодзь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
100
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.3
|Ракочи Михал
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.15
|Гицэ Вирджил
|4
|0.15
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.11
|Ярошински Павел
|3
|0.11
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|7 (6)
|0.26
|Техан Кай
|3
|0.11
|Балик Гусейн
|3
|0.11
|Stipe Juric
|3
|0.11
|Engjell Hoti
|2
|0.07
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Ракочи Михал
|5
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Piotr Janczukowicz
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
9
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (2)
86% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
9
14
Краковия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
8
33%
3
30%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 13
3
12%
5
16%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
3
12%
1
3%
46-60
3
12%
8
26%
61-75
9
36%
7
23%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
8
33%
76-90
Забито
36
24
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
6
17%
0
0%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
6
25%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
9
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
37
55
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
11%
9
16%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
8
22%
7
13%
31-45
4
11%
4
7%
46-60
4
11%
11
20%
61-75
13
35%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5
Результаты матчей
Краковия
ЛКС Лодзь
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Краковия
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
86
49
212
211
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1512
1017
621
225
225
225
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|10
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10