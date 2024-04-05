Тур: 27. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
25' Гол в свои воротаСварнас Стратос
2:0
44' ГолЖардел
45' Желтая карточкаБранко Рафаэл
2:1
49' ГолПапаниколау Яннис
70' Желтая карточкаАбрамович Давид
77' Желтая карточкаГжесик Ян
86' Желтая карточкаКобыляк Габриэль
Ход матча
25'
1:0
44'
2:0
45'
49'
2:1
70'
77'
86'
87'
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
21
Драчал
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
21 Драчал ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Радомяк Радом
Ракув
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.8
Среднее время на гол
360
112
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
2.8
0.25
Среднее время на гол
32
360
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
162
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.3
|Роча Леонардо
|4
|0.15
|Семеду Эди
|4
|0.15
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.11
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Жардел
|1
|0.04
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.26
|Црнац Анте
|5
|0.19
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.19
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|Папаниколау Яннис
|4
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.11
|Драчал Давид
|3
|0.11
|Киттель Сонни
|3
|0.11
|Раковитан Богдан
|3
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Вольски Рафал
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Пик Даниэль
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
10
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ракув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
14
27
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Ракув
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
31% (8)
58% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
3
17%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
6
33%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
5
22%
1-15
6
32%
4
17%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
4
21%
8
35%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
5
29%
29%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
4
24%
6
22%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Забито
30
45
15 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
20%
8
18%
1-15
5
17%
8
18%
16-30
4
13%
6
13%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
4
13%
12
27%
76-90
Пропущено
39
31
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
10%
7
23%
1-15
9
23%
5
16%
16-30
7
18%
2
6%
31-45
6
15%
3
10%
46-60
8
21%
9
29%
29%
61-75
5
13%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Ракув
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
85
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
67
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
251
1016
1214
521
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|4.
|1:2
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|26
|10
|7
|9
|33 - 33
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|2:1
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|26
|6
|10
|10
|24 - 31
|28
|15.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|16.
|26
|4
|12
|10
|29 - 37
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|1:2
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|2:1
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|14.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|1:2
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10