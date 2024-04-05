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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 8564 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
2:1
Конец матча
Ракув
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Сварнас Стратос
2:0
44' Гол
Жардел
45' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
2:1
49' Гол
Папаниколау Яннис
70' Желтая карточка
Абрамович Давид
77' Желтая карточка
Гжесик Ян
86' Желтая карточка
Кобыляк Габриэль
90'+6
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
7
Семеду
Лисандру
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
89
Биззад
Каспер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
66
Папаниколау
Яннис
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
21
Драчал
Давид
Радомяк Радом
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Ракув

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.8

Среднее время на гол

360
112

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

2.8
0.25

Среднее время на гол

32
360

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
162

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.3
Роча Леонардо 4 0.15
Семеду Эди 4 0.15
Семеду Лисандру 3 (1) 0.11
Вольски Рафал 2 0.07
Luka Vuskovic 2 0.07
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Жардел 1 0.04
Кобыляк Габриэль 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.26
Црнац Анте 5 0.19
Зволински Лукаш 5 (3) 0.19
Кочергин Владислав 4 0.15
Папаниколау Яннис 4 0.15
Замора Джон 3 0.11
Драчал Давид 3 0.11
Киттель Сонни 3 0.11
Раковитан Богдан 3 0.11
Берггрен Густав 2 0.07
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Роча Леонардо 3 1
Вольски Рафал 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Кобыляк Габриэль 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Абрамович Давид 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Пик Даниэль 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
12
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ракув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

14
27
Радомяк Радом
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Ракув
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

20
39

Голы по времени матча

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
5%
5
21%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
4
19%
8
33%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
5
29%
29%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
4
24%
6
22%
61-75
1
6%
6
22%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Забито

31
47
16 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
6
19%
8
17%
1-15
5
16%
9
19%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
4
13%
5
11%
46-60
7
23%
7
15%
61-75
4
13%
12
26%
76-90

Пропущено

41
32
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
4
10%
7
22%
1-15
10
24%
5
16%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
8
20%
9
28%
61-75
5
12%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Ракув

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
8
5
2
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
4
10
3
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
26
1
11
16
1.5
12
15
5
22
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 26 10 7 9 33 - 33 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Варта Познань
 26 6 10 10 24 - 31 28
15.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
16.
Корона Кельце
 26 4 12 10 29 - 37 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
14.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Машаду Луиш сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Жардел бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Сварнас Стратос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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