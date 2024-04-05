Тур: 27. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 8564 Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' Гол в свои воротаСварнас Стратос
2:0
44' ГолЖардел
45' Желтая карточкаБранко Рафаэл
2:1
49' ГолПапаниколау Яннис
70' Желтая карточкаАбрамович Давид
77' Желтая карточкаГжесик Ян
86' Желтая карточкаКобыляк Габриэль
90'+6
Ход матча
25'
1:0
44'
2:0
45'
49'
2:1
70'
77'
86'
87'
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
21
Драчал
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
21 Драчал ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Радомяк Радом
Ракув
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.8
Среднее время на гол
360
112
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
2.8
0.25
Среднее время на гол
32
360
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
162
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.3
|Роча Леонардо
|4
|0.15
|Семеду Эди
|4
|0.15
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.11
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Жардел
|1
|0.04
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.26
|Црнац Анте
|5
|0.19
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.19
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|Папаниколау Яннис
|4
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.11
|Драчал Давид
|3
|0.11
|Киттель Сонни
|3
|0.11
|Раковитан Богдан
|3
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Вольски Рафал
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Кобыляк Габриэль
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
12
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ракув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
14
27
Радомяк Радом
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Ракув
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
20
39
Голы по времени матча
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
5%
5
21%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
4
19%
8
33%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
5
29%
29%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
4
24%
6
22%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Забито
31
47
16 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
6
19%
8
17%
1-15
5
16%
9
19%
16-30
5
16%
6
13%
31-45
4
13%
5
11%
46-60
7
23%
7
15%
61-75
4
13%
12
26%
76-90
Пропущено
41
32
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
4
10%
7
22%
1-15
10
24%
5
16%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
8
20%
9
28%
61-75
5
12%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Ракув
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
85
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
131
67
410
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
261
1116
1215
522
621
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10