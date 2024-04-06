Саму Кошта у центрального круга сзади врезался в Руиса.

Руис с подбора с двадцати четырёх метров пробил в левый угол. Грейф прыгнул к штанге и отбил мяч за пределы поля.

Нико Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч в центр на Руиса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

Нико Уильямс от углового флага навесил к дальней штанге, где защитники "Мальорки" выиграли борьбу вверху и выбили мяч из штрафной площади.

Мурики с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Агирресабала в прыжке перевёл мяч за пределы поля.

"Мальорка" исполнила угловой удар. Нико Уильямс мяч из своей штрафной площади выбил.

Копете на фланге подтолкнул в спину Иньяки Уильямса.

Мурики на своей половине поля попал под прессинг соперников, но за счёт своего телосложения смог укрыть мяч и отдал точную передачу на партнёра.

Раильо на чужой половине поля уложил на газон Сансета.

Юри Берчиче на фланге в подкате выбил мяч у Гонсалеса.

Дальний удар Раильо с подбора точным не получился. Мяч полетел значительно правее ворот.

Саму Кошта у центрального круга завалил на газон Гурусету.

Стартовые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом "Атлетика". При этьом ударов по воротам нет, нет даже попыток создать остроту у ворот.

Нико Уильямс слева навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Грейф и кулаками выбил мяч от своей штрафной площади.

8' Нико Уильямс на левом фланге немного притормозил, и у него тут же выбил мяч бежавший наперерез Гонсалес.

7' Иньяки Уильямс исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади. Защитники "Мальорки" мяч от ворот вынесли.

6' Иньяки Уильямс справа прошёл вперёд и выдал пас на Сансета, чей прострел к воротам привёл к первому угловому удару в матче.

5' Заброс Гонсалеса вперёд по правому флангу на Родригеса прервали соперники. В начале встречи команды чаще пользуются длинными передачами для доставки мяча вперёд.

4' Заброс Вальента по центру на Ларина вышел немного сильным. Агирресабала немного выдвинулся вперёд и первым оказался на мяче.

3' Нико Уильямс слева пронёсся вперёд и с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Мальорка" - в светло-салатовой форме с голубыми рукавами.