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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 21'
Мальорка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 128
Атлетик Б 94.5% (121)
X 3.9% (5)
Мальорка 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Мальорка
1.81
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5.90
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Грейф
Доминик
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
3
Лато
Тони
7
Мурики
Ведат
17
Ларин
Кайл
Атлетик Б
4-2-3-1
Мальорка
3-5-2

История личных встреч

Атлетик Б
Мальорка

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
0.82

Среднее время на гол

47
110

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.73

Среднее время на гол

90
123

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.45
0.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
116

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 0.75
Уильямс Нико 3 0.38
Уильямс Иньяки 2 0.25
Гурусета Горка 2 0.25
Арес Малком 2 0.25
Сансет Ойян 1 0.13
Муньяин Икер 1 0.13
Беренгер Алекс 1 (1) 0.13
Де Маркос Оскар 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 6 (1) 0.75
Ларин Кайл 4 0.5
Гонсалес Джованни 2 0.25
Льябрес Хавьер 2 0.25
Родригес Даниэль I 1 0.13
Коста Хауме 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Иньиго 2 0
Прадос Беньят 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Эррера Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 2 1
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль I 3 0
Копете Хосе 2 0
Настасич Матия 1 0
Маскарель Омар 1 0
Мурики Ведат 1 0
Грейф Доминик 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальорка
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
2
22%
1
8%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
2
11%
1
7%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Мальорка

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
4
3
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
1/4 финала
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1/2 финала
0 Атлетико М
4 Атлетик Б
6 Мальорка
5 Реал Сосьедад
Финал
Атлетик Б
Мальорка

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Коста Хауме 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Атлетико М Диего Симеоне 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    РОДРИГЕС!!!
  • Угловой
    20'
    "Мальорка" исполнила угловой удар. Нико Уильямс мяч из своей штрафной площади выбил.
  • Опасный момент
    19'
    Мурики с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Агирресабала в прыжке перевёл мяч за пределы поля.
  • Угловой
    19'
    Нико Уильямс от углового флага навесил к дальней штанге, где защитники "Мальорки" выиграли борьбу вверху и выбили мяч из штрафной площади.
  • 19'
    Нико Уильямс слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч в центр на Руиса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    18'
    Руис с подбора с двадцати четырёх метров пробил в левый угол. Грейф прыгнул к штанге и отбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    17'
    Саму Кошта у центрального круга сзади врезался в Руиса.
  • 17'
    Нико Уильямс слева навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Грейф и кулаками выбил мяч от своей штрафной площади.
  • 16'
    Стартовые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом "Атлетика". При этьом ударов по воротам нет, нет даже попыток создать остроту у ворот.
  • Фол, нарушение
    15'
    Саму Кошта у центрального круга завалил на газон Гурусету.
  • 14'
    Дальний удар Раильо с подбора точным не получился. Мяч полетел значительно правее ворот.
  • 13'
    Юри Берчиче на фланге в подкате выбил мяч у Гонсалеса.
  • Фол, нарушение
    12'
    Раильо на чужой половине поля уложил на газон Сансета.
  • 10'
    Мурики на своей половине поля попал под прессинг соперников, но за счёт своего телосложения смог укрыть мяч и отдал точную передачу на партнёра.
  • Фол, нарушение
    9'
    Копете на фланге подтолкнул в спину Иньяки Уильямса.
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    • 8'
      Нико Уильямс на левом фланге немного притормозил, и у него тут же выбил мяч бежавший наперерез Гонсалес.
    • Угловой
      7'
      Иньяки Уильямс исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади. Защитники "Мальорки" мяч от ворот вынесли.
    • 6'
      Иньяки Уильямс справа прошёл вперёд и выдал пас на Сансета, чей прострел к воротам привёл к первому угловому удару в матче.
    • 5'
      Заброс Гонсалеса вперёд по правому флангу на Родригеса прервали соперники. В начале встречи команды чаще пользуются длинными передачами для доставки мяча вперёд.
    • 4'
      Заброс Вальента по центру на Ларина вышел немного сильным. Агирресабала немного выдвинулся вперёд и первым оказался на мяче.
    • 3'
      Нико Уильямс слева пронёсся вперёд и с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Мальорка" - в светло-салатовой форме с голубыми рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Атлетик Б
    94.5% (121)
    Ничья
    3.9% (5)
    Мальорка
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.98% (46)
    Меньше
    61.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    39.83% (47)
    Нет
    60.17% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетик Б
    30.5% (39)
    2:1 Атлетик Б
    30.5% (39)
    2:0 Атлетик Б
    23.4% (30)
    3:1 Атлетик Б
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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