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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 46
Атлетик Б 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Мальорка 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Мальорка
1.70
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6.20
6.00
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История личных встреч

Атлетик Б
Мальорка

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
0.82

Среднее время на гол

47
110

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.73

Среднее время на гол

90
123

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.45
0.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
116

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильялибре Асьер 6 (1) 0.86
Уильямс Нико 3 0.43
Уильямс Иньяки 2 0.29
Гурусета Горка 2 0.29
Арес Малком 2 0.29
Сансет Ойян 1 0.14
Муньяин Икер 1 0.14
Беренгер Алекс 1 (1) 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 6 (1) 0.86
Ларин Кайл 4 0.57
Гонсалес Джованни 2 0.29
Льябрес Хавьер 2 0.29
Родригес Даниэль I 1 0.14
Коста Хауме 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Иньиго 2 0
Прадос Беньят 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Эррера Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 2 1
Коста Хауме 3 0
Родригес Даниэль I 3 0
Копете Хосе 2 0
Настасич Матия 1 0
Маскарель Омар 1 0
Мурики Ведат 1 0
Грейф Доминик 1 0
Дьедью Амат 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальорка
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
2
22%
1
8%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
2
11%
1
7%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Мальорка

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
4
3
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
4 Атлетико М
2 Реал Мадрид
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
1 Унионистас
3 Барселона
0 Тенерифе
1 Мальорка
3 Жирона
1 Райо Вальекано
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
1/4 финала
1 Атлетико М
0 Севилья
4 Атлетик Б
2 Барселона
3 Мальорка
2 Жирона
1 Сельта
2 Реал Сосьедад
1/2 финала
0 Атлетико М
4 Атлетик Б
6 Мальорка
5 Реал Сосьедад
Финал
Атлетик Б
Мальорка

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 6
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Жирона Стуани Кристиан 5
Бетис Виллиан Жозе 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Раильо Антонио 1 2
Мальорка Коста Хауме 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Атлетико М Диего Симеоне 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Атлетик Б 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Мальорка
    1.70
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    6.20
    6.00
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Мальорка

    Исход игры
    Атлетик Б
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    34% (16)
    1:0 Атлетик Б
    31.9% (15)
    2:0 Атлетик Б
    19.1% (9)
    3:1 Атлетик Б
    4.3% (2)
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