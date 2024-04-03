Стадион: Олимпийский стадион (Севилья).
История личных встреч
Атлетик Б
Мальорка
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
0.82
Среднее время на гол
47
110
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.73
Среднее время на гол
90
123
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.45
0.77
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
116
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильялибре Асьер
|6 (1)
|0.86
|Уильямс Нико
|3
|0.43
|Уильямс Иньяки
|2
|0.29
|Гурусета Горка
|2
|0.29
|Арес Малком
|2
|0.29
|Сансет Ойян
|1
|0.14
|Муньяин Икер
|1
|0.14
|Беренгер Алекс
|1 (1)
|0.14
|Де Маркос Оскар
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|6 (1)
|0.86
|Ларин Кайл
|4
|0.57
|Гонсалес Джованни
|2
|0.29
|Льябрес Хавьер
|2
|0.29
|Родригес Даниэль I
|1
|0.14
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Иньиго
|2
|0
|Прадос Беньят
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|2
|1
|Коста Хауме
|3
|0
|Родригес Даниэль I
|3
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Грейф Доминик
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мальорка
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
3
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
2
22%
1
8%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
2
11%
1
7%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0
Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Мальорка
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
43
16
16
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Атлетик Б
Мальорка
|Мальорка
|Пратс Абдон
|6
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|6
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|6
|Жирона
|Стуани Кристиан
|5
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 2
|Мальорка
|Коста Хауме
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Атлетико М
|Диего Симеоне
|3
Прогнозы на матч Атлетик Б - Мальорка
Исход игры
Атлетик Б
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
41.86% (18)
Нет
58.14% (25)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34% (16)
1:0 Атлетик Б
31.9% (15)
2:0 Атлетик Б
19.1% (9)
3:1 Атлетик Б
4.3% (2)
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