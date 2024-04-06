Тур: 4. Стадион: Жемплин.
0'
15' Желтая карточкаTornike Dzotsenidze
0:0
16' Не забитый пенальтиГайдош Артур
46' Желтая карточкаБеднар Мартин
Ход матча
16'
0:0
46'
64'
77
Фрелих
Жига
10
Жофчак
Игор
12
Franck
Bahi
29
Enzo
Arevalo
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Franck BahiПолузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
-
-
23 Samuel Ramos
-
-
28 Ivan Tyurin
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Михаловце
Тренчин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.5
Среднее время на гол
68
60
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
3.17
1.31
Среднее время на гол
28
68
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|8 (2)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|4
|0.15
|Issa Adekunle
|2
|0.08
|Stanislav Danko
|1
|0.04
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.04
|Жофчак Игор
|1
|0.04
|Марьянович Саша
|1
|0.04
|Магда Даниэль
|1
|0.04
|Lukas Simko
|1
|0.04
|Daniel Pavuk
|1
|0.04
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Enzo Arevalo
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.23
|Eynel Soares
|5
|0.19
|Гонг Хилари
|4
|0.15
|Гайдош Артур
|4
|0.15
|Rahim Ibrahim
|4
|0.15
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.08
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Эмека Чинонсо
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Магда Даниэль
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Илья Столица
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
6
Михаловце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
4
14
Михаловце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Тренчин
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
19
21
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
21%
1
5%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
6
32%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
4
36%
1
5%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
7
32%
1
7%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
5
22%
9
31%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
22%
7
24%
61-75
5
22%
3
10%
76-90
Пропущено
41
35
26 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
7
17%
3
9%
1-15
11
27%
4
11%
16-30
8
20%
9
26%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
9
22%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0
Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Результаты матчей
Михаловце
Тренчин
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
210
57
210
39
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
421
1114
223
421
124
322
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|21
|3
|2
|63 - 19
|66
|2.
|26
|15
|3
|8
|38 - 24
|48
|3.
|26
|13
|5
|8
|44 - 38
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|26
|11
|8
|7
|33 - 34
|41
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|30 - 24
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6