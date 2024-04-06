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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Михаловце
0:0
Конец матча
Тренчин
0'
15' Желтая карточка
Tornike Dzotsenidze
0:0
16' Не забитый пенальти
Гайдош Артур
46' Желтая карточка
Беднар Мартин
63' Желтая карточка
Ван Кессел Гино
87' Желтая карточка
Карасюк Роман
90'+7
77
Фрелих
Жига
26
Tornike
Dzotsenidze
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
21
Магда
Даниэль
10
Жофчак
Игор
51
Stanislav
Danko
12
Franck
Bahi
93
Ван
Кессел
Гино
29
Enzo
Arevalo
9
Matus
Marcin
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
8
Гайдош
Артур
20
Rahim
Ibrahim
85
Emma
Uchegbu
22
Джерлек
Армин
Михаловце
3-4-3
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Михаловце
Тренчин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
0:2
С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1
2ЙД
6:2
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

3.17
1.31

Среднее время на гол

28
68

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.31
Ван Кессел Гино 4 0.15
Issa Adekunle 2 0.08
Stanislav Danko 1 0.04
Ниархос Иоаннис 1 0.04
Жофчак Игор 1 0.04
Марьянович Саша 1 0.04
Магда Даниэль 1 0.04
Lukas Simko 1 0.04
Daniel Pavuk 1 0.04
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Enzo Arevalo 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.23
Eynel Soares 5 0.19
Гонг Хилари 4 0.15
Гайдош Артур 4 0.15
Rahim Ibrahim 4 0.15
Samuel Kozlovsky 2 0.08
Кмет Матуш 1 0.04
Эмека Чинонсо 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Джуд Сандей 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Ниархос Иоаннис 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Магда Даниэль 2 0
Вашко Филип 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Илья Столица 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Бондаренко Тарас 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Михаловце
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
6
Михаловце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

4
14
Михаловце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Тренчин
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

19
21
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
21%
1
5%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
6
32%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
6
32%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
4
36%
1
5%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
7
32%
1
7%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
5
23%
3
21%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
5
22%
9
31%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
22%
7
24%
61-75
5
22%
3
10%
76-90

Пропущено

41
35
26 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
7
17%
3
9%
1-15
11
27%
4
11%
16-30
8
20%
9
26%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
9
22%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2
Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0
Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3

Результаты матчей

Михаловце
Тренчин

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
5
7
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
2
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
16
10
4
22
1.5
11
15
2
24
2.5
4
22
1
25
3.5
3
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 26 21 3 2 63 - 19 66
2.
Спартак Трнава
 26 15 3 8 38 - 24 48
3.
Жилина
 26 13 5 8 44 - 38 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 26 11 8 7 33 - 34 41
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 26 12 8 6 45 - 33 44
2.
Тренчин
 26 9 9 8 34 - 30 36
3.
Скалица
 26 8 6 12 27 - 29 30
4.
Кошице
 26 5 6 15 21 - 48 21
5.
Михаловце
 26 3 9 14 22 - 42 18
6.
Злате Моравце
 26 0 5 21 16 - 56 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 13 9 1 3 30 - 24 28
3.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
4.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
5.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
2.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 13 3 4 6 9 - 20 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 13 7 2 4 18 - 14 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 13 0 2 11 7 - 30 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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