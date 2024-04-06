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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Второй тайм: 62'
Спартак Трнава

Ход матча

46'
Малы Матуш
Масло Ян
 
46'
Хобот Марьян
Мойжиш Александр
 
46'
Герец Штефан
Бодя Мартин
 
46'
 
Азанго Филип
Офори Келвин
56'
Селески Александер
1:0
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
4.15
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Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
18
Бодя
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
71
Такач
Доминик
13
Уйлаки
Марек
3
Дурик
Андрей
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
25
Баинович
Филип
80
Желькович
Адриан
28
Буката
Мартин
77
Боладжи
Казим
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
Ружомберок
3-4-3
Спартак Трнава
3-5-2

История личных встреч

Ружомберок
Спартак Трнава

28 матчей

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
53.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

51 матч

37.3%
27.5%
35.2%
19 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.5%
49%
27.5%
12 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
15 побед 21 ничья 15 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Среднее время на гол

83
83

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.28
0.85

Среднее время на гол

70
106

Всего голов

60
49

Голов в среднем за матч

1.18
0.96

Тотал матчей

2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

76
93

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.19
Хриен Мартин 4 0.15
Лавринчик Самуэль 4 0.15
Шефчик Самуэль 3 0.12
Герец Штефан 3 0.12
Домонкос Кристоф 3 0.12
Гладик Ян 2 0.08
Тучны Адам 2 0.08
Селески Александер 1 0.04
Мудры Тимотей 1 0.04
Бобчек Томаш 1 0.04
Малы Матуш 1 0.04
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 9 0.35
Азанго Филип 7 0.27
Баинович Филип 4 0.15
Желькович Адриан 3 0.12
Джуричин Марко 3 (1) 0.12
Офори Келвин 2 0.08
Даниэл Эрик 1 0.04
Микович Мартин 1 0.04
Стефаник Самуэль 1 0.04
Ристовски Милан 1 0.04
Бернат Ян 1 0.04
Компан-Брезник Миха 1 0.04
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 7 0
Хриен Мартин 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Герец Штефан 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Фрюхвальд Томаш 3 0
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Гладик Ян 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Малы Матуш 2 0
Селески Александер 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Хобот Марьян 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 4 1
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Коша Себастьян 4 0
Дюриш Михал 3 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Дурик Андрей 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

3
1
Ружомберок
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Спартак Трнава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

14
15
Ружомберок
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Спартак Трнава
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
14%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
5
31%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

23
11
15 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
9
39%
3
27%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
17%
4
36%
61-75
2
9%
2
18%
76-90

Забито

31
35
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
10%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
9
29%
29%
9
26%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
4
13%
7
20%
76-90

Пропущено

33
24
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
12
36%
6
25%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
3
9%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0
Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1

Результаты матчей

Ружомберок
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
12
13
1
24
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 26 21 3 2 63 - 19 66
2.
Спартак Трнава
 0:1 26 15 3 8 37 - 23 48
3.
Жилина
 26 13 5 8 44 - 38 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 1:0 26 11 8 7 32 - 33 41
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 13 9 1 3 30 - 24 28
3.
Ружомберок
 1:0 14 8 3 3 15 - 10 27
4.
Спартак Трнава
 0:1 13 8 1 4 20 - 10 25
5.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 0:1 13 7 2 4 17 - 13 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 1:0 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
4.15
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3.00
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3.50
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