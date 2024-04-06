Тур: 4. Стадион: Ружомберок.
1:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
46'
56'
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
18
Бодя
Мартин
13
Уйлаки
Марек
18
Шулек
Мартин
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Ружомберок
Спартак Трнава
28 матчей
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
53.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
51 матч
37.3%
27.5%
35.2%
19 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.5%
49%
27.5%
12 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
15 побед 21 ничья 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Среднее время на гол
83
83
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.28
0.85
Среднее время на гол
70
106
Всего голов
60
49
Голов в среднем за матч
1.18
0.96
Тотал матчей
2.5
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.19
|Хриен Мартин
|4
|0.15
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.15
|Шефчик Самуэль
|3
|0.12
|Герец Штефан
|3
|0.12
|Домонкос Кристоф
|3
|0.12
|Гладик Ян
|2
|0.08
|Тучны Адам
|2
|0.08
|Селески Александер
|1
|0.04
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Малы Матуш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|9
|0.35
|Азанго Филип
|7
|0.27
|Баинович Филип
|4
|0.15
|Желькович Адриан
|3
|0.12
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.12
|Офори Келвин
|2
|0.08
|Даниэл Эрик
|1
|0.04
|Микович Мартин
|1
|0.04
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Ристовски Милан
|1
|0.04
|Бернат Ян
|1
|0.04
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.04
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|7
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Герец Штефан
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Фрюхвальд Томаш
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Малы Матуш
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|4
|1
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Коша Себастьян
|4
|0
|Дюриш Михал
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
3
1
Ружомберок
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Спартак Трнава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
14
15
Ружомберок
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Спартак Трнава
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
14%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
5
31%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
23
11
15 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
9
39%
3
27%
31-45
2
9%
2
18%
46-60
4
17%
4
36%
61-75
2
9%
2
18%
76-90
Забито
31
35
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
10%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
9
29%
29%
9
26%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
4
13%
7
20%
76-90
Пропущено
33
24
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
12
36%
6
25%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
3
9%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0
Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1
Результаты матчей
Ружомберок
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
49
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
66
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
916
1213
124
421
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|21
|3
|2
|63 - 19
|66
|2.
|0:1
|26
|15
|3
|8
|37 - 23
|48
|3.
|26
|13
|5
|8
|44 - 38
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|1:0
|26
|11
|8
|7
|32 - 33
|41
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|30 - 24
|28
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|15 - 10
|27
|4.
|0:1
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|17 - 13
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6