Тур: 22. Стадион: Mynai Arena.
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЛогинов Сергей
19' Желтая карточкаMiguel II
30' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
42' Желтая карточкаВакула Владислав
45' Желтая карточкаКулаков Андрей
49' Желтая карточкаПетько Сергей
0:1
50' ГолКулаков Андрей
0:2
58' ГолКалитвинцев Владислав
1:2
63' ГолУстименко Денис
1:2
68' Не забитый пенальтиКовалец Кирилл
71' Желтая карточкаКовалец Кирилл
2:2
75' ГолYegor Gunichev
79' Вторая желтая карточкаКовалец Кирилл
90' Желтая карточкаРеменяк Артур
90' Желтая карточкаYegor Gunichev
90'+7
Ход матча
12'
19'
30'
42'
45'
49'
50'
58'
63'
68'
1:2
71'
75'
2:2
79'
90'
90'
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
99 De
-
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Минай
Александрия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
2.4
0.33
Среднее время на гол
37
270
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1.88
0.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
48
240
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Gunichev
|3
|0.14
|Устименко Денис
|2
|0.1
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.1
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.1
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Кораблин Тимур
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|4
|0.19
|Скорко Данил
|3
|0.14
|Плакса Родион
|2
|0.1
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.05
|Juan Alvina
|1
|0.05
|Кравченко Антон
|1
|0.05
|Джеовани
|1
|0.05
|Ковалец Кирилл
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Михайленко Николай
|1
|0.05
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.05
|Копына Юрий
|0
|0
|Беляев Александр
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Петько Сергей
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Yegor Gunichev
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|1
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Miguel II
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
6
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
4
5
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Александрия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
7
37%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
32
23
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
8
25%
3
13%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
9
28%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0
Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0
Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1
Результаты матчей
Минай
Александрия
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:0
5 раз 24%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Минай
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
129
318
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|41 - 21
|39
|4.
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|0:0
|22
|8
|6
|8
|21 - 28
|30
|8.
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|17 - 23
|25
|11.
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|12.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|18 - 21
|20
|13.
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14.
|0:0
|22
|4
|5
|13
|21 - 39
|17
|15.
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|0:0
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|6.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 6