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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Минай
2:2
Конец матча
Александрия
0'
12' Желтая карточка
Логинов Сергей
19' Желтая карточка
Miguel II
30' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
42' Желтая карточка
Вакула Владислав
45' Желтая карточка
Кулаков Андрей
49' Желтая карточка
Петько Сергей
0:1
50' Гол
Кулаков Андрей
0:2
58' Гол
Калитвинцев Владислав
1:2
63' Гол
Устименко Денис
1:2
68' Не забитый пенальти
Ковалец Кирилл
71' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
2:2
75' Гол
Yegor Gunichev
79' Вторая желтая карточка
Ковалец Кирилл
90' Желтая карточка
Ременяк Артур
90' Желтая карточка
Yegor Gunichev
90'+7
35
Кемкин
Александр
22
Yevgeniy
Skyba
3
Прокопчук
Кирилл
4
Bohdan
Chuiev
77
Кисель
Ярослав
5
Sergiy
Korniychuk
97
Кораблин
Тимур
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
99
Вакула
Владислав
9
Устименко
Денис
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Минай
Александрия

История личных встреч

Минай
Александрия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

2.4
0.33

Среднее время на гол

37
270

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.88
0.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

48
240

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Gunichev 3 0.14
Устименко Денис 2 0.1
Yegor Tverdokhlib 2 0.1
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.1
Ременяк Артур 1 0.05
Yevgeniy Skyba 1 0.05
Кораблин Тимур 1 0.05
Sergiy Korniychuk 1 0.05
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 4 0.19
Скорко Данил 3 0.14
Плакса Родион 2 0.1
Калитвинцев Владислав 1 0.05
Juan Alvina 1 0.05
Кравченко Антон 1 0.05
Джеовани 1 0.05
Ковалец Кирилл 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Михайленко Николай 1 0.05
Кулаковский Артем 1 (1) 0.05
Копына Юрий 0 0
Беляев Александр 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 6 0
Петько Сергей 5 0
Кораблин Тимур 5 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Sergiy Korniychuk 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Yegor Gunichev 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Ковалец Кирилл 3 1
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Miguel II 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Калюжный Иван 1 0
Копына Юрий 1 0
Беляев Александр 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
6
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

4
5
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Александрия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
7
37%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

32
23
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
8
25%
3
13%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
9
28%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0
Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0
Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1

Результаты матчей

Минай
Александрия

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:0
5 раз 24%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Минай
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
12
9
3
18
1.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Динамо Киев
 0:0 19 12 3 4 41 - 21 39
4.
Днепр-1
 21 11 6 4 29 - 19 39
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 0:0 22 8 6 8 21 - 28 30
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
11.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
12.
Заря
 0:0 19 4 8 7 18 - 21 20
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Металлист-1925
 0:0 22 4 5 13 21 - 39 17
15.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 0:0 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 0:0 11 3 4 4 12 - 17 13
11.
Металлист-1925
 0:0 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
13.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
14.
Заря
 0:0 9 2 3 4 5 - 7 9
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
3.
Днепр-1
 10 6 3 1 14 - 9 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Ворскла
 0:0 11 5 2 4 9 - 11 17
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 0:0 9 4 3 2 20 - 14 15
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 0:0 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 0:0 12 1 3 8 10 - 20 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Верес Кухарук Андрей 1 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кулаков Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Вакула Владислав получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Вадим Витенчук получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Miguel получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Логинов Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 2:2 Александрия онлайн

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