Тур: 22. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:5
Второй тайм: 80'
0'
0:1
30' ГолВанат Владислав
39' Желтая карточкаТымчик Александр
0:2
45' ГолБражко Владимир
0:3
47' ПенальтиШапаренко Николай
66' Желтая карточкаЧелядин Артём
75' Желтая карточкаСирота Александр
0:4
77' ГолШапаренко Николай
0:5
78' ГолЯрмоленко Андрей
Ход матча
30'
39'
45'
0:2
47'
66'
75'
77'
78'
0:5
77
Толи
Ардит
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Ворскла
Динамо Киев
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
88.9%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
37 матчей
10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.1%
45.9%
46%
3 победы 17 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.57
Среднее время на гол
102
157
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.62
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.3
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.23
|Юрченко Владлен
|3
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.09
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.09
|Родригес Фелипе II
|2
|0.09
|Челядин Артём
|2
|0.09
|Нестеренко Иван
|2
|0.09
|Бацула Андрей
|1
|0.05
|Корниенко Виктор
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.58
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.37
|Волошин Назар
|5
|0.26
|Бражко Владимир
|4
|0.21
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.21
|Кабаев Владислав
|2
|0.11
|Караваев Александр
|2
|0.11
|Бенито Муйива
|2
|0.11
|Тымчик Александр
|2
|0.11
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Попов Денис II
|1
|0.05
|Дячук Максим
|1
|0.05
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
7
6
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
21
Ворскла
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
11%
4
19%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
22
41
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
2
9%
8
20%
1-15
4
18%
7
17%
16-30
4
18%
7
17%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
3
14%
5
12%
61-75
6
27%
11
27%
76-90
Пропущено
27
21
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
5
19%
4
19%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
7
26%
2
10%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
2
7%
5
24%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0
Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Результаты матчей
Ворскла
Динамо Киев
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:4
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
7 раз 33%
2
7 раз 39%
4
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
162
714
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|3.
|1:0
|22
|12
|6
|4
|30 - 19
|42
|4.
|5:0
|19
|13
|2
|4
|46 - 21
|41
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|0:5
|22
|8
|5
|9
|21 - 33
|29
|8.
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|17 - 23
|25
|11.
|0:1
|21
|5
|9
|7
|15 - 16
|24
|12.
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13.
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14.
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15.
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|5:0
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|10.
|0:5
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|4.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|6.
|5:0
|9
|5
|2
|2
|25 - 14
|17
|7.
|0:5
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|9.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|8