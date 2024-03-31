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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ворскла
1:5
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
30' Гол
Ванат Владислав
39' Желтая карточка
Тымчик Александр
0:2
45' Гол
Бражко Владимир
0:3
47' Пенальти
Шапаренко Николай
65' Желтая карточка
Челядин Артём
75' Желтая карточка
Сирота Александр
0:4
77' Гол
Шапаренко Николай
0:5
78' Гол
Ярмоленко Андрей
1:5
83' Гол
Ковталюк Николай
90'+2
7
Исенко
Павел
95
Родригес
Фелипе
II
18
Павлюк
Евгений
29
Бацула
Андрей
27
Крупский
Илья
9
Корниенко
Виктор
30
Нестеренко
Иван
77
Толи
Ардит
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Ворскла
Динамо Киев

История личных встреч

Ворскла
Динамо Киев

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
88.9%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

37 матчей

10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

16.2%
43.2%
40.6%
6 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.1%
45.9%
46%
3 победы 17 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.57

Среднее время на гол

102
157

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.62
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.3
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 (2) 0.23
Юрченко Владлен 3 0.14
Мякушко Сергей 2 0.09
Скляр Александр 2 (2) 0.09
Родригес Фелипе II 2 0.09
Челядин Артём 2 0.09
Нестеренко Иван 2 0.09
Бацула Андрей 1 0.05
Корниенко Виктор 1 0.05
Ковталюк Николай 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 11 (1) 0.58
Буяльский Виталий 7 (3) 0.37
Волошин Назар 5 0.26
Ярмоленко Андрей 5 (2) 0.26
Бражко Владимир 4 0.21
Кабаев Владислав 2 0.11
Караваев Александр 2 0.11
Бенито Муйива 2 0.11
Шапаренко Николай 2 (1) 0.11
Тымчик Александр 2 0.11
Сидорчук Сергей 1 0.05
Шепелев Владимир 1 0.05
Попов Денис II 1 0.05
Дячук Максим 1 0.05
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 8 0
Tiago Santana 6 0
Крупский Илья 4 1
Хрипчук Даниил 1 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Дубинчак Владислав 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Шапаренко Николай 3 0
Попов Денис II 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
6
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Динамо Киев
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
21
Ворскла
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Динамо Киев
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
7%
4
16%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
5
36%
5
20%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
29%
4
27%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
11%
4
19%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
8
38%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

23
46
10 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
2
9%
8
17%
1-15
4
17%
8
17%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
3
13%
4
9%
46-60
3
13%
5
11%
61-75
7
30%
13
28%
76-90

Пропущено

32
22
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
5
16%
4
18%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
8
25%
2
9%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
2
6%
5
23%
61-75
7
22%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0
Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1

Результаты матчей

Ворскла
Динамо Киев

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:4
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
2:4
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
2
7 раз 37%
4
6 раз 32%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
2
7
15
1.5
14
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
4.
Динамо Киев
 19 13 2 4 46 - 22 41
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
11.
Колос Ковалёвка
 21 5 9 7 15 - 17 24
12.
Заря
 19 5 7 7 20 - 22 22
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 9 13
10.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
11.
Заря
 9 3 2 4 7 - 8 11
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
13.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Динамо Киев
 9 5 2 2 25 - 15 17
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Ворскла Челядин Артём 8
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