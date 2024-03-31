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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Первый тайм: 43'
Днепр-1

Ход матча

2'
0:1
Пихалёнок Александр
(Филиппов Александр)
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Днепр-1
9.10
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4.50
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2.25
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Все Коэффициенты
23
Фесюн
Кирилл
29
Емец
Владислав
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
9
Цуриков
Андрей
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
11
Рангел
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Колос Ковалёвка
Днепр-1

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Днепр-1

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.91
1.09

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.14
Милько Вадим 2 (1) 0.1
Лучкевич Валерий 2 0.1
Ореховский Павел 1 (1) 0.05
Бурда Никита 1 0.05
Безбородько Денис 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Паулаускас Гитис 1 0.05
Салабай Антон 1 0.05
Vladyslav Veleten 1 0.05
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 8 0.36
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.23
Гуцуляк Алексей 5 0.23
Леднeв Богдан 4 0.18
Адамюк Владимир 1 0.05
Мирошниченко Денис 1 0.05
Танчик Владимир 1 0.05
Сарапий Эдуард 1 0.05
Бабенко Руслан 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Бланко Доминго 1 (1) 0.05
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Черноморец Александр 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Безбородько Денис 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Рангел 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Ильин Олег 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Очеретько Олег 1 0
Ramik Hadzhyiev 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
13
Колос Ковалёвка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Днепр-1
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
67% (14)
24% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

14
30
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 2
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
9
30%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
5
36%
4
13%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2
Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Днепр-1

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
12 раз 57%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
18
3
5
15
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Днепр-1
 1:0 22 12 6 4 30 - 19 42
4.
Динамо Киев
 5:0 19 13 2 4 46 - 21 41
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 0:5 22 8 5 9 21 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
10.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
11.
Колос Ковалёвка
 0:1 21 5 9 7 15 - 16 24
12.
Заря
 19 5 7 7 20 - 22 22
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 5:0 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 1:0 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 11 3 4 4 7 - 8 13
10.
Ворскла
 0:5 11 3 3 5 12 - 22 12
11.
Заря
 9 3 2 4 7 - 8 11
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
13.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 11 7 3 1 15 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Динамо Киев
 5:0 9 5 2 2 25 - 14 17
7.
Ворскла
 0:5 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Днепр-1
9.10
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4.50
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2.25
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Колос Ковалёвка
Днепр-1
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