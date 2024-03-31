Тур: 22. Стадион: Колос.
0:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
2'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
11
Рангел
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Днепр-1
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.14
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.1
|Лучкевич Валерий
|2
|0.1
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.36
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.23
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.23
|Леднeв Богдан
|4
|0.18
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Рангел
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
13
Колос Ковалёвка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Днепр-1
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
67% (14)
24% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
14
30
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 2
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
9
30%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
5
36%
4
13%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2
Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
12 раз 57%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
183
515
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|3.
|1:0
|22
|12
|6
|4
|30 - 19
|42
|4.
|5:0
|19
|13
|2
|4
|46 - 21
|41
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|0:5
|22
|8
|5
|9
|21 - 33
|29
|8.
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|17 - 23
|25
|11.
|0:1
|21
|5
|9
|7
|15 - 16
|24
|12.
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13.
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14.
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15.
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|5:0
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|10.
|0:5
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|4.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|6.
|5:0
|9
|5
|2
|2
|25 - 14
|17
|7.
|0:5
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|9.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|8