Тур: 22. Стадион: Колос.
0:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолПихалёнок Александр
0:2
64' ГолГуцуляк Алексей
70' Желтая карточкаРангел
74' Желтая карточкаАдамюк Владимир
80' Желтая карточкаВолынец Евгений
88' Желтая карточкаБурда Никита
90'+6
Ход матча
2'
64'
70'
74'
80'
88'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
11
Рангел
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Днепр-1
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.14
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.1
|Лучкевич Валерий
|2
|0.1
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.36
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.27
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.23
|Леднeв Богдан
|4
|0.18
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Рангел
|2
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Адамюк Владимир
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
13
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
14
32
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 16
11 Не забивали 2
1
7%
6
19%
1-15
2
14%
6
19%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
9
28%
46-60
2
14%
3
9%
61-75
5
36%
4
13%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2
Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
28
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
193
516
715
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|8