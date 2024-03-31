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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Панатинаикос
1:2
Второй тайм: 56'
ПАОК
0'
0:1
2' Гол
Десподов Кирилл
9' Желтая карточка
Десподов Кирилл
1:1
29' Гол
Бернард Дуарте
31' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
1:2
37' Гол
Брэндон Льямас
53' Желтая карточка
Котсирас Яннис

Ход матча

2'
0:1
Десподов Кирилл
9'
 
Десподов Кирилл
29'
Бернард Дуарте
1:1
31'
 
Кедзёра Томаш
37'
1:2
Брэндон Льямас
(Мург Томас)
46'
 
Несберг Иван
Кедзёра Томаш
46'
Перес Рубен
Вагианнидис Георгиос
 
46'
Паласиос Себастьян
Шпорар Андраж
 
46'
Хуан Карлос
Младенович Филип
 
53'
Котсирас Яннис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ПАОК
4.80
3.40
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3.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
2
Вагианнидис
Георгиос
55
Виллиан
Арао
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
8
Бакасетас
Тасос
27
Котсирас
Яннис
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
9
Шпорар
Андраж
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Мейте
Суалихо
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Панатинаикос
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

37 матчей

78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.1%
40.5%
5.4%
20 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.8%
27%
16.2%
21 победа 10 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

58.6%
41.4%
0 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 24 победы

66 матчей

43.9%
19.7%
36.4%
29 побед 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
20 побед 32 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
21 победа 21 ничья 24 победы

История матчей

К
1:2
К
0:1
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.52
0.94

Среднее время на гол

59
95

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

98
67

Голов в среднем за матч

1.48
1.02

Тотал матчей

2.5
62
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 74%
Меньше 26%
17
32
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
64

Среднее время на гол

60
88

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 12 (5) 0.43
Шпорар Андраж 7 (2) 0.25
Еремеефф Александер 7 0.25
Бернард Дуарте 6 0.21
Паласиос Себастьян 6 0.21
Джуричич Филип 3 0.11
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.11
Вербич Беньямин 3 0.11
Виллиан Арао 3 0.11
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.11
Мансини Даниэль 2 0.07
Гнезда-Черин Адам 2 0.07
Едвай Тин 2 0.07
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.36
Мург Томас 8 0.29
Константелиас Янис 7 0.25
Живкович Андрия 7 0.25
Брэндон Льямас 6 (1) 0.21
Оздоев Магомед 5 0.18
Баба Абдул-Рахман 4 0.14
Цимас Стефанос 3 0.11
Тайсон Фреда 2 0.07
Саматта Мбвана 2 0.07
Луиш Рафаэл 2 0.07
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04
Хонни Кастро 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 6 0
Виллиан Арао 4 1
Джуричич Филип 4 0
Перес Рубен 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Вагианнидис Георгиос 3 0
Бакасетас Тасос 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Акайдин Самет 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Мансини Даниэль 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Живкович Андрия 5 0
Шваб Штефан 4 0
Мург Томас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Десподов Кирилл 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
ПАОК
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

6
3
Панатинаикос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ПАОК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

27
28
Панатинаикос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
ПАОК
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

33
31

Голы по времени матча

Забито

32
32
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
5
16%
2
6%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
25%
6
19%
31-45
8
25%
5
16%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
5
16%
9
28%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Забито

30
29
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
10%
0
0%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
9
30%
10
34%
31-45
2
7%
8
28%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
4
14%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

62
61
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 18
1 Не забивали 4
8
13%
2
3%
1-15
3
5%
9
15%
16-30
17
27%
16
26%
31-45
10
16%
13
21%
46-60
11
18%
8
13%
61-75
13
21%
13
21%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 18
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
4
17%
7
26%
46-60
6
25%
5
19%
61-75
3
13%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6

Результаты матчей

Панатинаикос
ПАОК

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
10
4
4
9
2.5
6
8
3
10
3.5
3
11
2
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
10
4
1.5
10
3
6
8
2.5
6
7
2
12
3.5
4
9
1
13
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
23
4
21
6
1.5
20
7
10
17
2.5
12
15
5
22
3.5
7
20
3
24
4.5
3
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Панатинаикос
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПАОК
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Панатинаикос
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1:2 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПАОК
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Панатинаикос
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    ПАОК
    4.80
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