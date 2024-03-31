Тур: 28. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:2
Второй тайм: 56'
0'
0:1
2' ГолДесподов Кирилл
9' Желтая карточкаДесподов Кирилл
1:1
29' ГолБернард Дуарте
31' Желтая карточкаКедзёра Томаш
1:2
37' ГолБрэндон Льямас
53' Желтая карточкаКотсирас Яннис
Ход матча
2'
0:1
29'
1:1
31'
37'
1:2
53'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
55
Виллиан
Арао
21
Едвай
Тин
19
Хонни
Кастро
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
37 матчей
78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.1%
40.5%
5.4%
20 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.8%
27%
16.2%
21 победа 10 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
58.6%
41.4%
0 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 24 победы
66 матчей
43.9%
19.7%
36.4%
29 побед 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.3%
48.5%
21.2%
20 побед 32 ничьи 14 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
21 победа 21 ничья 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.52
0.94
Среднее время на гол
59
95
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
98
67
Голов в среднем за матч
1.48
1.02
Тотал матчей
2.5
62
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 74%
Меньше 26%
17
32
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
Среднее время на гол
60
88
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|0.43
|Шпорар Андраж
|7 (2)
|0.25
|Еремеефф Александер
|7
|0.25
|Бернард Дуарте
|6
|0.21
|Паласиос Себастьян
|6
|0.21
|Джуричич Филип
|3
|0.11
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.11
|Вербич Беньямин
|3
|0.11
|Виллиан Арао
|3
|0.11
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.11
|Мансини Даниэль
|2
|0.07
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.07
|Едвай Тин
|2
|0.07
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.36
|Мург Томас
|8
|0.29
|Константелиас Янис
|7
|0.25
|Живкович Андрия
|7
|0.25
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.21
|Оздоев Магомед
|5
|0.18
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0.14
|Цимас Стефанос
|3
|0.11
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|Саматта Мбвана
|2
|0.07
|Луиш Рафаэл
|2
|0.07
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|6
|0
|Виллиан Арао
|4
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Вагианнидис Георгиос
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Акайдин Самет
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Живкович Андрия
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
ПАОК
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
6
3
Панатинаикос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ПАОК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
27
28
Панатинаикос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
ПАОК
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
33
31
Голы по времени матча
Забито
32
32
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
5
16%
2
6%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
25%
6
19%
31-45
8
25%
5
16%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
5
16%
9
28%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Забито
30
29
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
3
10%
0
0%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
9
30%
10
34%
31-45
2
7%
8
28%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
4
14%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
62
61
28 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 18
1 Не забивали 4
8
13%
2
3%
1-15
3
5%
9
15%
16-30
17
27%
16
26%
31-45
10
16%
13
21%
46-60
11
18%
8
13%
61-75
13
21%
13
21%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 18
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
4
17%
7
26%
46-60
6
25%
5
19%
61-75
3
13%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1
Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6
Результаты матчей
Панатинаикос
ПАОК
Точный счет
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
49
68
310
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
104
103
68
67
212
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
234
216
207
1017
1215
522
720
324
324
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10