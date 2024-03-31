Тур: 28. Стадион: OPAP Arena.
1:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
41' Желтая карточкаШикинью Франциску
52' Желтая карточкаРота Лазарос
57' Желтая карточкаРецос Панайотис
59' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
74' Желтая карточкаФортунис Костас
80' Желтая карточкаМарсело Родиней
1:0
90' ГолЭлиассон Никлас
90' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
90'+6
Ход матча
38'
52'
57'
59'
74'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
АЕК
Олимпиакос
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
65%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 19 побед
51 матч
27.5%
21.6%
50.9%
14 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.6%
43.1%
35.3%
11 побед 22 ничьи 18 побед
Второй тайм
21.6%
41.2%
37.2%
11 побед 21 ничья 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.32
0.73
Среднее время на гол
68
123
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.88
1.48
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
82
56
Голов в среднем за матч
1.61
1.1
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.46
|Понсе Эсекель
|11
|0.39
|Цубер Стивен
|6
|0.21
|Элиассон Никлас
|5
|0.18
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.14
|Вида Домагой
|4
|0.14
|Пинеда Орбелин
|2
|0.07
|Любичич Роберт
|2
|0.07
|Рота Лазарос
|2
|0.07
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.07
|Йонссон Йенс
|2
|0.07
|Калленс Александр
|2
|0.07
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|15 (4)
|0.54
|Поденсе Даниэл
|8
|0.29
|Масурас Гиоргос
|7
|0.25
|Фортунис Костас
|6
|0.21
|Йоветич Стеван
|4 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.11
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.07
|Камара Мохамед III
|2
|0.07
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|8
|0
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Цубер Стивен
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|8
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
2
АЕК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Олимпиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
31
30
АЕК
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Олимпиакос
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
35
32
Голы по времени матча
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
7%
2
10%
1-15
7
23%
5
24%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
9
30%
7
33%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
6
55%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
31
35
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
6
19%
2
6%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
10
32%
7
20%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
5
16%
6
17%
61-75
5
16%
11
31%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Забито
61
56
32 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 15
2 Не забивали 3
8
13%
4
7%
1-15
9
15%
10
18%
16-30
15
25%
10
18%
31-45
6
10%
6
11%
46-60
9
15%
8
14%
61-75
14
23%
18
32%
76-90
Пропущено
28
29
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
14%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
10
36%
9
31%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
25%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1
Результаты матчей
АЕК
Олимпиакос
Точный счет
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
4
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
4
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
АЕК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
76
86
211
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
104
85
68
310
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
234
207
198
1314
1116
423
621
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10