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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
АЕК
1:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
38' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
41' Желтая карточка
Шикинью Франциску
52' Желтая карточка
Рота Лазарос
57' Желтая карточка
Рецос Панайотис
59' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
74' Желтая карточка
Фортунис Костас
80' Желтая карточка
Марсело Родиней
1:0
90' Гол
Элиассон Никлас
90' Желтая карточка
Элиассон Никлас
90'+6
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
13
Пинеда
Орбелин
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
АЕК
4-3-1-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Олимпиакос

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
65%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 19 побед

51 матч

27.5%
21.6%
50.9%
14 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.6%
43.1%
35.3%
11 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

21.6%
41.2%
37.2%
11 побед 21 ничья 19 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.73

Среднее время на гол

68
123

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.88
1.48

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

82
56

Голов в среднем за матч

1.61
1.1

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 13 (2) 0.46
Понсе Эсекель 11 0.39
Цубер Стивен 6 0.21
Элиассон Никлас 5 0.18
Амрабат Нордин 4 (3) 0.14
Вида Домагой 4 0.14
Пинеда Орбелин 2 0.07
Любичич Роберт 2 0.07
Рота Лазарос 2 0.07
Гачинович Мийат 2 (1) 0.07
Йонссон Йенс 2 0.07
Калленс Александр 2 0.07
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Шиманьски Дамиан 1 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 15 (4) 0.54
Поденсе Даниэл 8 0.29
Масурас Гиоргос 7 0.25
Фортунис Костас 6 0.21
Йоветич Стеван 4 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.11
Марсело Родиней 2 (1) 0.07
Камара Мохамед III 2 0.07
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 8 0
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Цубер Стивен 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 8 2
Фортунис Костас 7 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Марсело Родиней 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Поденсе Даниэл 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Карму Давид 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
2
АЕК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Олимпиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

31
30
АЕК
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Олимпиакос
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

35
32

Голы по времени матча

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
7%
2
10%
1-15
7
23%
5
24%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
9
30%
7
33%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
6
55%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

31
35
18 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
6
19%
2
6%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
10
32%
7
20%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
5
16%
6
17%
61-75
5
16%
11
31%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Забито

61
56
32 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 15
2 Не забивали 3
8
13%
4
7%
1-15
9
15%
10
18%
16-30
15
25%
10
18%
31-45
6
10%
6
11%
46-60
9
15%
8
14%
61-75
14
23%
18
32%
76-90

Пропущено

28
29
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
14%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
10
36%
9
31%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
25%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2
Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0
Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1

Результаты матчей

АЕК
Олимпиакос

Точный счет

3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
4
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
4
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

АЕК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
11
3
7
6
2.5
8
6
2
11
3.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
4
1.5
8
5
6
8
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
23
4
20
7
1.5
19
8
13
14
2.5
11
16
4
23
3.5
6
21
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Арис Салоники
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Олимпиакос
 2 0 0 2 1 - 4 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Панатинаикос
 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Рецос Панайотис получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Рота Лазарос получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Шикинью Франциску получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Поденсе Даниэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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