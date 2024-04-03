Тур: 29. Стадион: Караискакис.
1:0
Второй тайм: 52'
0'
1:0
6' ГолЭль-Кааби Аюб
39' Желтая карточкаБрабец Якуб
1:0
41' Не забитый пенальтиЭль-Кааби Аюб
44' Желтая карточкаМвондо Жан
Ход матча
6'
1:0
39'
41'
1:0
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Олимпиакос
Арис Салоники
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 12 побед
43 матча
67.4%
14%
18.6%
29 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.8%
32.6%
11.6%
24 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.9%
37.2%
27.9%
15 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.91
1.35
Среднее время на гол
47
66
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Среднее время на гол
78
159
Всего голов
66
40
Голов в среднем за матч
1.53
0.93
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|16 (4)
|0.55
|Поденсе Даниэл
|8
|0.28
|Масурас Гиоргос
|7
|0.24
|Фортунис Костас
|6
|0.21
|Йоветич Стеван
|4 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.1
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.07
|Камара Мохамед III
|2
|0.07
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Кини Марин
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|15 (5)
|0.52
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.14
|Дарида Владимир
|3
|0.1
|Саверио Кике
|3
|0.1
|Самора Альваро
|3
|0.1
|Фетфатцидис Иоаннис
|2
|0.07
|Менендес Джонатан
|1
|0.03
|Ансарифард Карим
|1
|0.03
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.03
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.03
|Брабец Якуб
|1
|0.03
|Пардо Рубен
|1
|0.03
|Джурасек Невен
|1
|0.03
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|8
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Брабец Якуб
|4
|0
|Монтойя Мартин
|4
|0
|Одубаджо Мозес
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Мвондо Жан
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Арис Салоники
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
7
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Арис Салоники
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
21
25
Олимпиакос
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Арис Салоники
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
26
32
Голы по времени матча
Забито
35
17
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 19
2
6%
2
12%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
7
20%
3
18%
31-45
4
11%
3
18%
46-60
6
17%
2
12%
61-75
11
31%
4
24%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
10%
9
35%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
56
43
24 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 19
4 Не забивали 6
4
7%
2
5%
1-15
10
18%
6
14%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
6
11%
12
28%
46-60
8
14%
6
14%
61-75
18
32%
9
21%
76-90
Пропущено
30
30
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
9
30%
3
10%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
6
20%
6
20%
61-75
2
7%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4
Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Арис Салоники
Точный счет
4:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
4
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
4:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
4
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
1
4 раза 14%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
86
410
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
86
59
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
199
1414
1117
523
622
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|5.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|6.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10