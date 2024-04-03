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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Олимпиакос
3:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
6' Гол
Эль-Кааби Аюб
39' Желтая карточка
Брабец Якуб
1:0
41' Не забитый пенальти
Эль-Кааби Аюб
44' Желтая карточка
Мвондо Жан
57' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
2:0
60' Гол
Поденсе Даниэл
71' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
3:0
89' Гол
Карвалью Жоау
90'+4
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
7
Фортунис
Костас
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
56
Поденсе
Даниэл
22
Йоветич
Стеван
9
Эль-Кааби
Аюб
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
30
Мвондо
Жан
28
Верстрате
Биргер
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
11
Саверио
Кике
80
Морон
Лоренцо
Олимпиакос
4-4-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 12 побед

43 матча

67.4%
14%
18.6%
29 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.8%
32.6%
11.6%
24 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.9%
37.2%
27.9%
15 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
К
0:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.91
1.35

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
159

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

1.53
0.93

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
29
Больше 67%
Меньше 33%
14
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 16 (4) 0.55
Поденсе Даниэл 9 0.31
Масурас Гиоргос 7 0.24
Фортунис Костас 6 0.21
Йоветич Стеван 4 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.1
Марсело Родиней 2 (1) 0.07
Камара Мохамед III 2 0.07
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Кини Марин 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Ричардс Омар 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 15 (5) 0.52
Сулейманов Магомед-Шапи 5 0.17
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.14
Дарида Владимир 3 0.1
Саверио Кике 3 0.1
Самора Альваро 3 0.1
Фетфатцидис Иоаннис 2 0.07
Менендес Джонатан 1 0.03
Ансарифард Карим 1 0.03
Гарсия Мануэль II 1 0.03
Христодулопулос Лазарос 1 0.03
Брабец Якуб 1 0.03
Пардо Рубен 1 0.03
Джурасек Невен 1 0.03
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 8 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Поденсе Даниэл 4 0
Марсело Родиней 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Карму Давид 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 6 0
Верстрате Биргер 5 0
Фабиано Лейсманн 5 0
Брабец Якуб 4 0
Монтойя Мартин 4 0
Одубаджо Мозес 4 0
Феррари Франко 4 0
Мвондо Жан 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Саверио Кике 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Велес Фран 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Джурасек Невен 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Арис Салоники
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
7
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Арис Салоники
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

21
25
Олимпиакос
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Арис Салоники
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

26
32

Голы по времени матча

Забито

38
17
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 20
3
8%
2
12%
1-15
5
13%
3
18%
16-30
7
18%
3
18%
31-45
5
13%
3
18%
46-60
6
16%
2
12%
61-75
12
32%
4
24%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
6
35%
3
18%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
10%
9
35%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Забито

59
43
25 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
5
8%
2
5%
1-15
10
17%
6
14%
16-30
10
17%
8
19%
31-45
7
12%
12
28%
46-60
8
14%
6
14%
61-75
19
32%
9
21%
76-90

Пропущено

30
33
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
6
20%
5
15%
16-30
9
30%
3
9%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
6
20%
6
18%
61-75
2
7%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4
Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Арис Салоники

Точный счет

4:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
5 раз 17%
1
4 раза 14%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
1.5
9
5
9
6
2.5
4
10
5
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
6
1.5
5
10
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
6
20
9
1.5
14
15
12
17
2.5
5
24
6
23
3.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Мвондо Жан получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эль-Кааби Аюб пробил пенальти, но не смог забить!
    • 39'
      Брабец Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Фортунис Костас сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олимпиакос 3:0 Арис Салоники онлайн

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