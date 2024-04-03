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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Панатинаикос
2:1
Конец матча
АЕК
0'
0:1
5' Гол
Вида Домагой
25' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
27' Желтая карточка
Йонссон Йенс
1:1
32' Гол
Бакасетас Тасос
2:1
34' Гол
Иоаннидис Фотис
71' Желтая карточка
Бернард Дуарте
85' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Акайдин Самет
90' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
90' Желтая карточка
Мансини Даниэль
90'+9

Ход матча

5'
0:1
Вида Домагой
(Элиассон Никлас)
25'
 
Шиманьски Дамиан
27'
 
Йонссон Йенс
32'
Бакасетас Тасос
(Виллиан Арао)
1:1
34'
Иоаннидис Фотис
(Акайдин Самет)
2:1
57'
 
Пинеда Орбелин
Шиманьски Дамиан
57'
 
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
57'
 
Араужо Серхио
Манталос Петрос
57'
 
Гачинович Мийат
Цубер Стивен
61'
Мансини Даниэль
Вербич Беньямин
 
61'
Младенович Филип
Хуан Карлос
 
70'
 
Амрабат Нордин
Йонссон Йенс
71'
Бернард Дуарте
 
79'
Лимниос Димитрис
Бернард Дуарте
 
85'
Иоаннидис Фотис
 
88'
Де Вильена Тонни
Гнезда-Черин Адам
 
88'
Перес Рубен
Бакасетас Тасос
 
90'
Акайдин Самет
 
90'
Де Вильена Тонни
 
90'
Мансини Даниэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
94
Акайдин
Самет
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
77
Вербич
Беньямин
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
30
Атанасиадис
Гиоргос
19
Элиассон
Никлас
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
20
Манталос
Петрос
12
Рота
Лазарос
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
Панатинаикос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

29 матчей

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
51.7%
15 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 17 побед

52 матча

34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.8%
55.8%
15.4%
15 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.3%
50%
32.7%
9 побед 26 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
101

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.12
0.85

Среднее время на гол

80
106

Всего голов

63
45

Голов в среднем за матч

1.21
0.87

Тотал матчей

2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
47

Среднее время на гол

74
104

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 13 (5) 0.45
Бернард Дуарте 7 0.24
Еремеефф Александер 7 0.24
Шпорар Андраж 7 (2) 0.24
Паласиос Себастьян 6 0.21
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.14
Джуричич Филип 3 0.1
Виллиан Арао 3 0.1
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.1
Вербич Беньямин 3 0.1
Мансини Даниэль 2 0.07
Гнезда-Черин Адам 2 0.07
Едвай Тин 2 0.07
Младенович Филип 1 0.03
Вагианнидис Георгиос 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Акайдин Самет 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 13 (2) 0.45
Понсе Эсекель 11 0.38
Элиассон Никлас 6 0.21
Цубер Стивен 6 0.21
Вида Домагой 5 0.17
Амрабат Нордин 4 (3) 0.14
Пинеда Орбелин 2 0.07
Любичич Роберт 2 0.07
Рота Лазарос 2 0.07
Гачинович Мийат 2 (1) 0.07
Йонссон Йенс 2 0.07
Калленс Александр 2 0.07
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 6 0
Виллиан Арао 4 1
Джуричич Филип 4 0
Перес Рубен 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Вербич Беньямин 3 0
Акайдин Самет 3 0
Иоаннидис Фотис 3 0
Вагианнидис Георгиос 3 0
Паласиос Себастьян 1 1
Бакасетас Тасос 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Котсирас Яннис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 3 1
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Цубер Стивен 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
АЕК
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
9
Панатинаикос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
АЕК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

27
31
Панатинаикос
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
АЕК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

35
40

Голы по времени матча

Забито

36
32
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
5
14%
7
22%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
10
28%
10
31%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
6
17%
5
16%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
3
10%
2
6%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
9
30%
5
16%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
8
27%
10
32%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
6
55%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

66
63
31 В 1-м тайме 33
35 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 23
1 Не забивали 2
8
12%
9
14%
1-15
4
6%
9
14%
16-30
19
29%
15
24%
31-45
10
15%
6
10%
46-60
11
17%
9
14%
61-75
14
21%
15
24%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 17
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
6
21%
12
40%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3
АЕК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3
АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
АЕК

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
10
4
4
11
2.5
7
7
3
12
3.5
2
12
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
4
1.5
10
5
6
8
2.5
6
9
2
12
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
28
1
23
6
1.5
20
9
10
19
2.5
13
16
5
24
3.5
4
25
3
26
4.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 3 1 0 2 4 - 4 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Атромитос
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Пансерраикос
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ОФИ
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атромитос
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПАС Янина
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
7.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 3 0
8.
Кифисиас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 16
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Ожегович Огнен 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 8
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 10
Весь список
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