Тур: 29. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолВида Домагой
25' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
27' Желтая карточкаЙонссон Йенс
1:1
32' ГолБакасетас Тасос
2:1
34' ГолИоаннидис Фотис
71' Желтая карточкаБернард Дуарте
85' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
90' Желтая карточкаАкайдин Самет
90' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
90' Желтая карточкаМансини Даниэль
90'+9
Ход матча
5'
0:1
25'
27'
32'
1:1
34'
2:1
71'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
55
Виллиан
Арао
21
Вида
Домагой
12
Рота
Лазарос
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Рота ЛазаросПолузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
29 матчей
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
51.7%
15 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 17 побед
52 матча
34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.8%
55.8%
15.4%
15 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.3%
50%
32.7%
9 побед 26 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
101
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.12
0.85
Среднее время на гол
80
106
Всего голов
63
45
Голов в среднем за матч
1.21
0.87
Тотал матчей
2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
Среднее время на гол
74
104
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|0.45
|Бернард Дуарте
|7
|0.24
|Еремеефф Александер
|7
|0.24
|Шпорар Андраж
|7 (2)
|0.24
|Паласиос Себастьян
|6
|0.21
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.14
|Джуричич Филип
|3
|0.1
|Виллиан Арао
|3
|0.1
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.1
|Вербич Беньямин
|3
|0.1
|Мансини Даниэль
|2
|0.07
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.07
|Едвай Тин
|2
|0.07
|Младенович Филип
|1
|0.03
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Акайдин Самет
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.45
|Понсе Эсекель
|11
|0.38
|Элиассон Никлас
|6
|0.21
|Цубер Стивен
|6
|0.21
|Вида Домагой
|5
|0.17
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.14
|Пинеда Орбелин
|2
|0.07
|Любичич Роберт
|2
|0.07
|Рота Лазарос
|2
|0.07
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.07
|Йонссон Йенс
|2
|0.07
|Калленс Александр
|2
|0.07
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|6
|0
|Виллиан Арао
|4
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Акайдин Самет
|3
|0
|Иоаннидис Фотис
|3
|0
|Вагианнидис Георгиос
|3
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Цубер Стивен
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
АЕК
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
9
Панатинаикос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
АЕК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
27
31
Панатинаикос
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
АЕК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
35
40
Голы по времени матча
Забито
36
32
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
5
14%
7
22%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
10
28%
10
31%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
6
17%
5
16%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
3
10%
2
6%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
9
30%
5
16%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
8
27%
10
32%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
6
55%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
66
63
31 В 1-м тайме 33
35 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 23
1 Не забивали 2
8
12%
9
14%
1-15
4
6%
9
14%
16-30
19
29%
15
24%
31-45
10
15%
6
10%
46-60
11
17%
9
14%
61-75
14
21%
15
24%
76-90
Пропущено
28
30
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 17
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
6
21%
12
40%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3
АЕК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3
АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0
Результаты матчей
Панатинаикос
АЕК
Точный счет
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 45%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
411
77
312
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
104
105
68
69
212
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
281
236
209
1019
1316
524
425
326
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|16
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Ожегович Огнен
|13 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 8
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10