Тур: 23. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
19'
28'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
ФК Сидней
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
44 матча
18.2%
18.2%
63.6%
8 побед 8 ничьих 28 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
13.6%
34.1%
52.3%
6 побед 15 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Среднее время на гол
94
94
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
63
54
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|14 (4)
|0.58
|Clayton Taylor
|6
|0.25
|Бухагьяр Трент
|5
|0.21
|Маурагис Лукас
|2
|0.08
|Archie Goodwin
|2
|0.08
|Грозос Костандинос
|1
|0.04
|Phillip Cancar
|1
|0.04
|Mark Natta
|1
|0.04
|Justin Vidic
|1
|0.04
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|9 (1)
|0.38
|Fabio da Silva2
|9 (3)
|0.38
|Мак Роберт
|6
|0.25
|Касерес Энтони
|3
|0.13
|Грант Райан
|3
|0.13
|Кучарски Джейден
|2
|0.08
|Берджесс Макс
|2
|0.08
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.08
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Кинг Джоэл
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Грозос Костандинос
|3
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Daniel Stynes
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|6
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
9
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ФК Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
12
19
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
ФК Сидней
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
10
43%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
31%
2
9%
76-90
Пропущено
14
21
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
7
37%
76-90
Пропущено
28
14
11 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
21%
5
36%
61-75
8
29%
7
50%
76-90
Забито
32
42
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
6
19%
11
26%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
6
19%
5
12%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
7
22%
9
21%
76-90
Пропущено
42
35
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 20
5
12%
2
6%
1-15
3
7%
7
20%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
10
24%
9
26%
61-75
12
29%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
ФК Сидней
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
55
65
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
66
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
176
1112
1211
419
815
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|2.
|24
|13
|7
|4
|37 - 25
|46
|3.
|24
|10
|11
|3
|40 - 28
|41
|4.
|0:2
|24
|10
|5
|9
|42 - 37
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|22
|7
|4
|11
|40 - 41
|25
|10.
|2:0
|24
|5
|9
|10
|34 - 42
|24
|11.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|12.
|23
|5
|7
|11
|40 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|0:2
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|2:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|3.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|4.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|0:2
|13
|4
|3
|6
|22 - 24
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|2:0
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|10.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|15 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6