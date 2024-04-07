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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
3:1
Конец матча
ФК Сидней
0'
7' Желтая карточка
Daniel Stynes
1:0
19' Гол
Clayton Taylor
2:0
28' Гол
Пископо Рено
37' Красная карточка
Мак Роберт
2:1
45' Гол
Fabio da Silva2
50' Желтая карточка
Callum Timmins
58' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
3:1
60' Гол
Стамателопулос Апостолос
69' Желтая карточка
Ufuk Talay
90'+6
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
19
Callum
Timmins
17
Грозос
Костандинос
18
Daniel
Stynes
10
Пископо
Рено
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
6
Родуэлл
Джек
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
Ньюкасл Джетс
ФК Сидней

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
ФК Сидней

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

44 матча

18.2%
18.2%
63.6%
8 побед 8 ничьих 28 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.6%
34.1%
52.3%
6 побед 15 ничьих 23 победы

История матчей

4:0
2:0
0:2
2:0
2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Среднее время на гол

94
94

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

63
54

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 15 (4) 0.63
Clayton Taylor 6 0.25
Бухагьяр Трент 5 0.21
Маурагис Лукас 2 0.08
Archie Goodwin 2 0.08
Грозос Костандинос 1 0.04
Phillip Cancar 1 0.04
Пископо Рено 1 0.04
Mark Natta 1 0.04
Justin Vidic 1 0.04
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fabio da Silva2 10 (3) 0.42
Лолли Джо 9 (1) 0.38
Мак Роберт 6 0.25
Касерес Энтони 3 0.13
Грант Райан 3 0.13
Кучарски Джейден 2 0.08
Берджесс Макс 2 0.08
Кортни-Перкинс Джордан 2 0.08
Вуд Патрик 1 0.04
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0.04
Родуэлл Джек 1 0.04
Кинг Джоэл 1 0.04
Брэттан Люк 0 0
Corey Hollman 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 4 0
Ингем Дэйн 3 0
Грозос Костандинос 3 0
Phillip Cancar 3 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Callum Timmins 2 0
Daniel Stynes 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Пископо Рено 1 0
Mark Natta 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гирдвуд-Райх Джейк 4 2
Брэттан Люк 6 0
Вуд Патрик 3 1
Берджесс Макс 4 0
Рэдмейн Эндрю 2 1
Габриэл Барбоза 3 0
Кинг Джоэл 3 0
Мак Роберт 1 1
Грант Райан 2 0
Fabio da Silva2 2 0
Кортни-Перкинс Джордан 2 0
Corey Hollman 2 0
Кучарски Джейден 2 0
Hayden Matthews 2 0
Стив Корика 1 0
Ufuk Talay 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Касерес Энтони 1 0
Лолли Джо 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
10
Ньюкасл Джетс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ФК Сидней
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

12
19
Ньюкасл Джетс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
ФК Сидней
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
10
42%
1-15
6
38%
1
4%
16-30
1
6%
6
25%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
25%
2
8%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
1
7%
8
33%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
26%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
3
16%
7
37%
76-90

Пропущено

28
14
11 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
21%
5
36%
61-75
8
29%
7
50%
76-90

Забито

35
43
17 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
6
17%
11
26%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
4
11%
10
23%
31-45
7
20%
5
12%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
7
20%
9
21%
76-90

Пропущено

43
38
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
5
12%
2
5%
1-15
3
7%
9
24%
16-30
7
16%
5
13%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
10
23%
9
24%
61-75
12
28%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
ФК Сидней

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 21%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
12
12
1.5
12
12
5
19
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 24 14 4 6 42 - 26 46
2.
Веллингтон Феникс
 24 13 7 4 37 - 25 46
3.
Мельбурн Виктори
 24 10 11 3 40 - 28 41
4.
ФК Сидней
 24 10 5 9 43 - 38 35
5.
Макартур
 24 9 8 7 42 - 44 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
8.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
9.
Аделаида Юнайтед
 0:0 23 7 5 11 40 - 41 26
10.
Ньюкасл Джетс
 24 5 9 10 35 - 43 24
11.
Перт Глори
 0:0 24 5 8 11 40 - 46 23
12.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
4.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
5.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 0:0 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Перт Глори
 0:0 13 4 5 4 24 - 22 17
9.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
4.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 11 5 3 3 21 - 19 18
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
9.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
10.
Аделаида Юнайтед
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 0:0 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 15 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 15 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Касерес Энтони сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Фабио бьет в цель!
    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - Мак Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      Daniel Stynes сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Пископо Рено бьет в цель!
    • 19'
      Стамателопулос Апостолос сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Клэйтон Тэйлор бьет в цель!
    • 7'
      Daniel Stynes получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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