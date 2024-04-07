Тур: 23. Стадион: HBF Park.
2:3
Перерыв
0'
1:0
22' ГолТаггарт Адам
2:0
27' ГолТаггарт Адам
2:1
30' ГолИбусуки Хироси
39' Желтая карточкаСусняр Александар
2:2
41' ГолКлаф Зак
2:3
45' ГолМаук Стефан
Ход матча
22'
1:0
27'
2:0
30'
2:1
41'
2:2
45'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
19
Остлер
Трент
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
21
Хави
Лопеc
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
31 Joel Anasmo
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
-
37 Jonny Yull
-
49 Musa Toure
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
54.2%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
20 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
47 матчей
38.3%
23.4%
38.3%
18 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.5%
36.2%
38.3%
12 побед 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
42.6%
29.8%
27.6%
20 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.77
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.56
1.41
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
78
66
Голов в среднем за матч
1.66
1.4
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|17
|0.71
|Цолаковски Стефан
|6
|0.25
|David Williams III
|4
|0.17
|Сусняр Александар
|2
|0.08
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.08
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|10
|0.43
|Клаф Зак
|8 (5)
|0.35
|Nestor Irankunda
|6
|0.26
|Халлоран Бен
|4
|0.17
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.17
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.09
|Маук Стефан
|1
|0.04
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.04
|Хави Лопеc
|1
|0.04
|Танниклифф Райан
|1
|0.04
|Анселл Николас
|1
|0.04
|Alexandar Popovic
|1
|0.04
|Musa Toure
|1
|0.04
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.04
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Giordano Colli
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Амини Мустафа
|4
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Карлуччо Джеррод
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Роулинс Джошуа
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|6
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Халлоран Бен
|0
|1
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
12
7
Перт Глори
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
10
25
Перт Глори
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Аделаида Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
24
11
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
7
29%
29%
1
9%
61-75
6
25%
3
27%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
4
27%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90
Забито
18
28
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
7
25%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
4
15%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
4
18%
9
33%
31-45
5
23%
6
22%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Забито
42
39
11 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
2
5%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
12%
4
10%
31-45
7
17%
8
21%
46-60
11
26%
7
18%
61-75
13
31%
10
26%
76-90
Пропущено
44
42
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
11%
6
14%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
10
23%
10
24%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
8
18%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
84
76
48
67
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
65
36
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
175
149
1012
518
814
122
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|2.
|24
|13
|7
|4
|37 - 25
|46
|3.
|24
|10
|11
|3
|40 - 28
|41
|4.
|24
|10
|5
|9
|43 - 38
|35
|5.
|24
|9
|8
|7
|42 - 44
|35
|6.
|24
|10
|4
|10
|38 - 41
|34
|7.
|24
|8
|6
|10
|39 - 37
|30
|8.
|24
|8
|5
|11
|39 - 49
|29
|9.
|3:2
|23
|8
|4
|11
|43 - 43
|28
|10.
|24
|5
|9
|10
|35 - 43
|24
|11.
|23
|6
|4
|13
|29 - 46
|22
|12.
|2:3
|24
|5
|7
|12
|42 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|26 - 10
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|24 - 21
|18
|7.
|3:2
|13
|5
|3
|5
|29 - 26
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|21 - 25
|17
|9.
|2:3
|13
|4
|4
|5
|26 - 25
|16
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|17 - 21
|20
|3.
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|4.
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|21 - 19
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|7.
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|8.
|13
|2
|5
|6
|19 - 28
|11
|9.
|3:2
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|10.
|12
|3
|1
|8
|13 - 27
|10
|11.
|12
|2
|2
|8
|14 - 31
|8
|12.
|2:3
|11
|1
|3
|7
|16 - 24
|6
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|15 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Макартур
|Жермен Валер
|12 (5)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6