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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Перт Глори
2:4
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
22' Гол
Таггарт Адам
2:0
27' Гол
Таггарт Адам
2:1
30' Гол
Ибусуки Хироси
39' Желтая карточка
Сусняр Александар
2:2
41' Гол
Клаф Зак
2:3
45' Гол
Маук Стефан
2:4
50' Гол
Ибусуки Хироси
55' Желтая карточка
Роулинс Джошуа
86' Желтая карточка
Хави Лопеc
88' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
90'+9
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
28
Kaelan
Majekodunmi
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
19
Остлер
Трент
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
23
Daniel
Bennie
1
Делянов
Джеймс
21
Хави
Лопеc
4
Анселл
Николас
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
66
Nestor
Irankunda
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
Перт Глори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
54.2%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
20 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

47 матчей

38.3%
23.4%
38.3%
18 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.5%
36.2%
38.3%
12 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

42.6%
29.8%
27.6%
20 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

3:3
4:4
2:0
2:1
2:0
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.77
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.56
1.41

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

78
66

Голов в среднем за матч

1.66
1.4

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
14
Больше 30%
Меньше 70%
33
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
44

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 17 0.71
Цолаковски Стефан 6 0.25
David Williams III 4 0.17
Сусняр Александар 2 0.08
Амини Мустафа 2 (2) 0.08
Kaelan Majekodunmi 2 0.08
Daniel Bennie 1 0.04
Божанич Оливер 1 0.04
Хелифи Салим 1 0.04
Иванович Люк 1 0.04
Карлуччо Джеррод 1 0.04
Биверс Марк 1 0.04
Роулинс Джошуа 1 0.04
Joel Anasmo 1 0.04
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Остлер Трент 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 11 0.48
Клаф Зак 8 (5) 0.35
Nestor Irankunda 6 0.26
Халлоран Бен 4 0.17
_Luka Jovanovic 4 (1) 0.17
Бернардо Эспиноса 2 0.09
Маук Стефан 1 0.04
Giuseppe Bovalina 1 0.04
Хави Лопеc 1 0.04
Танниклифф Райан 1 0.04
Анселл Николас 1 0.04
Alexandar Popovic 1 0.04
Musa Toure 1 0.04
Panagiotis Kikianis 1 0.04
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 7 1
Цолаковски Стефан 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Giordano Colli 5 0
Alen Stajcic 5 0
Амини Мустафа 4 0
Карлуччо Джеррод 4 0
Камау Брюс 2 1
Таггарт Адам 3 0
Роулинс Джошуа 3 0
Биверс Марк 1 1
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 6 1
Sanchez Cortes Isaias 6 0
Уорленд Бен 2 1
Хави Лопеc 3 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Маук Стефан 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Халлоран Бен 0 1
Анселл Николас 1 0
Китто Райан 1 0
Клаф Зак 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Ethan Alagich 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
7
Перт Глори
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

10
25
Перт Глори
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Аделаида Юнайтед
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Пропущено

26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
6
35%
16-30
8
31%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
4
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
28
3 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
3
11%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
7
25%
76-90

Пропущено

22
27
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
4
15%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
4
18%
9
33%
31-45
5
23%
6
22%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Забито

44
43
13 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
2
5%
3
7%
1-15
6
14%
8
19%
16-30
5
11%
6
14%
31-45
7
16%
9
21%
46-60
11
25%
7
16%
61-75
13
30%
30%
10
23%
76-90

Пропущено

48
44
26 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
5
10%
6
14%
1-15
9
19%
8
18%
16-30
12
25%
10
23%
31-45
9
19%
7
16%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
8
17%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
3 раза 13%
2
2 раза 9%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
7
6
4
9
2.5
6
7
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
4
6
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
5
15
9
1.5
11
12
5
19
2.5
9
14
1
23
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 24 14 4 6 42 - 26 46
2.
Веллингтон Феникс
 24 13 7 4 37 - 25 46
3.
Мельбурн Виктори
 24 10 11 3 40 - 28 41
4.
ФК Сидней
 24 10 5 9 43 - 38 35
5.
Макартур
 24 9 8 7 42 - 44 35
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 4 10 38 - 41 34
7.
Мельбурн Сити
 24 8 6 10 39 - 37 30
8.
Брисбен Роар
 24 8 5 11 39 - 49 29
9.
Аделаида Юнайтед
 23 8 4 11 44 - 43 28
10.
Ньюкасл Джетс
 24 5 9 10 35 - 43 24
11.
Вестерн Юнайтед
 23 6 4 13 29 - 46 22
12.
Перт Глори
 24 5 7 12 42 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 8 2 1 19 - 10 26
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
4.
ФК Сидней
 11 6 2 3 20 - 13 20
5.
Мельбурн Сити
 12 5 5 2 26 - 10 20
6.
Брисбен Роар
 12 5 3 4 24 - 21 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 29 - 26 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 11 6 2 3 16 - 10 20
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 2 4 17 - 21 20
3.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
4.
Мельбурн Виктори
 13 4 8 1 21 - 17 20
5.
Макартур
 11 5 3 3 21 - 19 18
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
8.
Ньюкасл Джетс
 13 2 5 6 19 - 28 11
9.
Аделаида Юнайтед
 10 3 1 6 15 - 17 10
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 11 1 3 7 16 - 24 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 15 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
Макартур Жермен Валер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Весь список
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