Тур: 27. Стадион: Видзев. Зрители: 17243 Главный судья: Karol Arys
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаГук Томаш
57' Желтая карточкаХэйтли Том
68' Желтая карточкаЦыганик Андрей
1:0
75' ПенальтиПавловски Бартоломей
77' Желтая карточкаАльварес Франциско
90'+7
Ход матча
20'
57'
68'
75'
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
22
Моква
Томаш
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Видзев Лодзь
Пяст
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|7 (2)
|0.26
|Альварес Франциско
|5
|0.19
|Санчез Джорди
|5
|0.19
|Рондич Имад
|4
|0.15
|Antoni Klimek
|3
|0.11
|Нунеш Фабиу
|2
|0.07
|Цыганик Андрей
|2
|0.07
|Жиро Матеуш
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.3
|Феликс Хорхе
|4
|0.15
|Michael Ameyaw
|3
|0.11
|Serhij Krykun
|3
|0.11
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.07
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Пясецки Фабиан
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Нунеш Фабиу
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Альварес Франциско
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|7
|1
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
9
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Пяст
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
11
12
Видзев Лодзь
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Пяст
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (2)
59% (16)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
6
33%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
6
33%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
2
12%
3
17%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
8
50%
2
13%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
5
24%
5
36%
61-75
6
29%
3
21%
76-90
Забито
34
26
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
9
26%
7
27%
31-45
4
12%
5
19%
46-60
2
6%
6
23%
61-75
13
38%
4
15%
76-90
Пропущено
38
32
15 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
6
16%
3
9%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
7
18%
8
25%
46-60
8
21%
8
25%
61-75
8
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Пяст
Точный счет
1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
59
58
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
49
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1710
918
621
423
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|0:0
|27
|12
|10
|5
|38 - 30
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|49 - 31
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|14.
|27
|6
|10
|11
|25 - 33
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|26 - 12
|28
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 8
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10