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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 17243 Главный судья: Karol Arys
Видзев Лодзь
1:0
Конец матча
Пяст
0'
20' Желтая карточка
Гук Томаш
57' Желтая карточка
Хэйтли Том
68' Желтая карточка
Цыганик Андрей
1:0
75' Пенальти
Павловски Бартоломей
77' Желтая карточка
Альварес Франциско
90'+7
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
47
Antoni
Klimek
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
24
Хэйтли
Том
77
Пырка
Аркадиуш
30
Щепаньски
Милош
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
Видзев Лодзь
4-3-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Пяст

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 7 (2) 0.26
Альварес Франциско 5 0.19
Санчез Джорди 5 0.19
Рондич Имад 4 0.15
Antoni Klimek 3 0.11
Нунеш Фабиу 2 0.07
Цыганик Андрей 2 0.07
Жиро Матеуш 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Dominik Kun 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.3
Феликс Хорхе 4 0.15
Michael Ameyaw 3 0.11
Serhij Krykun 3 0.11
Кадзиор Дамиан 2 0.07
Гук Томаш 1 0.04
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Пясецки Фабиан 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 6 0
Санчез Джорди 6 0
Нунеш Фабиу 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Альварес Франциско 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шота Серафин 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 7 1
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
9
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Пяст
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

11
12
Видзев Лодзь
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Пяст
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (2)
59% (16)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
6
33%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
6
33%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
2
12%
3
17%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
8
50%
2
13%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
5
24%
5
36%
61-75
6
29%
3
21%
76-90

Забито

34
26
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
9
26%
7
27%
31-45
4
12%
5
19%
46-60
2
6%
6
23%
61-75
13
38%
4
15%
76-90

Пропущено

38
32
15 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 17
6
16%
3
9%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
7
18%
8
25%
46-60
8
21%
8
25%
61-75
8
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Пяст

Точный счет

1:0
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
7 раз 26%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
5
8
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
1
13
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
17
10
9
18
1.5
6
21
4
23
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 0:0 27 12 10 5 38 - 30 46
4.
Погонь Щецин
 0:0 27 13 6 8 49 - 31 45
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
13.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
14.
Варта Познань
 27 6 10 11 25 - 33 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 0:0 14 8 4 2 26 - 12 28
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 0:0 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 0:0 14 7 4 3 21 - 8 25
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 0:0 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
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