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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Лех
0:0
Первый тайм: 11'
Погонь Щецин
0'
3' Желтая карточка
Бичахчян Ваан

Ход матча

3'
 
Бичахчян Ваан
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
2.32
3.70
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3.45
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Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
7
Соуза
Афонсу
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Погонь Щецин

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
Э
5:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.33
Мархвиньски Филип 6 0.22
Исхак Микаэль 6 0.22
Ба-Луа Адриэль 4 0.15
Шимчак Филип 3 (1) 0.11
Карлстрём Йеспер 2 0.07
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 11 (5) 0.41
Кулурис Эфтимос 9 0.33
Горгон Александр 8 0.3
Ульвестад Фредрик 6 0.22
Бичахчян Ваан 5 0.19
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Захович Лука 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Саламон Бартош 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Гургул Михал 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Вальквист Линус 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Захович Лука 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Пшиборек Адриан 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Лех
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Погонь Щецин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

11
22
Лех
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
15%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
23%
3
15%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
6%
5
21%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
6
35%
2
8%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
6
35%
8
33%
76-90

Забито

39
47
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
10%
3
6%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
8
21%
9
19%
31-45
8
21%
10
21%
46-60
4
10%
10
21%
61-75
9
23%
8
17%
76-90

Пропущено

29
33
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
10%
6
18%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
7
24%
4
12%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
10
34%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0
Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Лех
Погонь Щецин

Точный счет

2:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лех
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
9
4
4
9
2.5
6
7
2
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
15
11
4
22
2.5
9
17
2
24
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 0:0 27 12 10 5 38 - 30 46
4.
Погонь Щецин
 0:0 27 13 6 8 49 - 31 45
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
13.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
14.
Варта Познань
 27 6 10 11 25 - 33 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 0:0 14 8 4 2 26 - 12 28
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 0:0 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 0:0 14 7 4 3 21 - 8 25
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 0:0 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Бичахчян Ваан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Лех.
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Лех
Ничья
Погонь Щецин
2.32
3.70
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Лех
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