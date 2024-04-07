Тур: 27. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
23
Блажич
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Погонь Щецин
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.33
|Мархвиньски Филип
|6
|0.22
|Исхак Микаэль
|6
|0.22
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.15
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.11
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.07
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.41
|Кулурис Эфтимос
|9
|0.33
|Горгон Александр
|8
|0.3
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.22
|Бичахчян Ваан
|5
|0.19
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Пшиборек Адриан
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Лех
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Погонь Щецин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
11
22
Лех
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
15%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
23%
3
15%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
4
31%
4
15%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
6%
5
21%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
6
35%
2
8%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
6
35%
8
33%
76-90
Забито
39
47
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
10%
3
6%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
8
21%
9
19%
31-45
8
21%
10
21%
46-60
4
10%
10
21%
61-75
9
23%
8
17%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
10%
6
18%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
7
24%
4
12%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
10
34%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0
Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1
Результаты матчей
Лех
Погонь Щецин
Точный счет
2:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лех
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
94
49
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
49
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
197
1313
1511
422
917
224
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|0:0
|27
|12
|10
|5
|38 - 30
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|49 - 31
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|14.
|27
|6
|10
|11
|25 - 33
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|26 - 12
|28
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 8
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10