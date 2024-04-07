  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Экснер Флориан
Хоффенхайм
2:0
Второй тайм: 60'
Аугсбург
0'
1:0
17' Гол
Вегхорст Ваут
2:0
20' Гол
Крамарич Андрей
38' Желтая карточка
Титц Филлип
41' Желтая карточка
Журасек Давид
51' Желтая карточка
Кадержабек Павел

Ход матча

12'
 
Брайтхаупт Тим
Якич Кристиян
17'
Вегхорст Ваут
(Кадержабек Павел)
1:0
20'
Крамарич Андрей
(Вегхорст Ваут)
2:0
38'
 
Титц Филлип
41'
Журасек Давид
 
51'
Кадержабек Павел
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 283 Количество передач 195
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 121
Хоффенхайм 67.8% (82)
X 24% (29)
Аугсбург 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Аугсбург
2.95
9.55
26.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
35
Дрекслер
Тим
3
Кадержабек
Павел
19
Журасек
Давид
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
1
Дамен
Финн
6
Гоувелеув
Джеффри
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
16
Варгас
Рубен
27
Энгельс
Арне
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
3
Педерсен
Мадс
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Хоффенхайм
3-4-1-2
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Аугсбург

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.79
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.46
Крамарич Андрей 9 (5) 0.32
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.21
Бебу Ила 4 0.14
Прёмель Гриша 3 0.11
Сков Роберт 3 0.11
Кабак Озан 2 0.07
Брукс Джон 2 0.07
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.5
Титц Филлип 7 0.25
Энгельс Арне 3 0.11
Йенсен Фредрик 2 0.07
Варгас Рубен 2 0.07
Якич Кристиян 2 0.07
Майер Арне 2 0.07
Удуохаи Феликс 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.07
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Кабак Озан 7 1
Брукс Джон 6 1
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Кадержабек Павел 6 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Демирович Эрмедин 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аугсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

12
5
Хоффенхайм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

20
21
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Аугсбург
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

32
26

Голы по времени матча

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
8%
4
20%
1-15
5
21%
6
30%
16-30
8
33%
5
25%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
6
25%
1
5%
76-90

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
6
23%
1
4%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
6
25%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
5
18%
4
18%
16-30
3
11%
8
36%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
2
9%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Забито

45
45
24 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
9
20%
3
7%
1-15
7
16%
10
22%
16-30
8
18%
11
24%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
7
16%
11
24%
76-90

Пропущено

52
42
23 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
2
4%
6
14%
1-15
10
19%
10
24%
16-30
11
21%
13
31%
31-45
7
13%
4
10%
46-60
10
19%
5
12%
61-75
12
23%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Аугсбург

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
8
6
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
4
9
5
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
12
15
8
19
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
5.
Боруссия Д
 Заявка 28 15 8 5 55 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 28 10 6 12 47 - 52 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Аугсбург
 0:2 Заявка 28 9 9 10 44 - 45 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 0:2 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 14 4 4 6 21 - 24 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 0:2 Заявка 14 4 3 7 20 - 23 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Аугсбург.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.30. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.30 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Хоффенхайм 67.8% (82)
    X 24% (29)
    Аугсбург 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Аугсбург
    2.95
    9.55
    26.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 Аугсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Хоффенхайм
    67.8% (82)
    Ничья
    24% (29)
    Аугсбург
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (93)
    Нет
    19.83% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    45.5% (55)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    1:0 Хоффенхайм
    14.9% (18)
    1:2 Аугсбург
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хоффенхайм
    Аугсбург
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный