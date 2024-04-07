Тур: 28. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Экснер Флориан
2:0
Второй тайм: 60'
0'
1:0
17' ГолВегхорст Ваут
2:0
20' ГолКрамарич Андрей
38' Желтая карточкаТитц Филлип
41' Желтая карточкаЖурасек Давид
51' Желтая карточкаКадержабек Павел
Ход матча
17'
20'
2:0
38'
41'
51'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
283 Количество передач 195
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
16
Варгас
Рубен
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Аугсбург
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.79
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1
0.93
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.39
1.32
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|13
|0.46
|Крамарич Андрей
|9 (5)
|0.32
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.21
|Бебу Ила
|4
|0.14
|Прёмель Гриша
|3
|0.11
|Сков Роберт
|3
|0.11
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Брукс Джон
|2
|0.07
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|14 (3)
|0.5
|Титц Филлип
|7
|0.25
|Энгельс Арне
|3
|0.11
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Варгас Рубен
|2
|0.07
|Якич Кристиян
|2
|0.07
|Майер Арне
|2
|0.07
|Удуохаи Феликс
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Кабак Озан
|7
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Кадержабек Павел
|6
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аугсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
12
5
Хоффенхайм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
20
21
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Аугсбург
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
32
26
Голы по времени матча
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
8%
4
20%
1-15
5
21%
6
30%
16-30
8
33%
5
25%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
6
25%
1
5%
76-90
Забито
26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
6
23%
1
4%
1-15
5
19%
5
21%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
6
25%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
5
18%
4
18%
16-30
3
11%
8
36%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
2
9%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Забито
45
45
24 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
9
20%
3
7%
1-15
7
16%
10
22%
16-30
8
18%
11
24%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
7
16%
11
24%
76-90
Пропущено
52
42
23 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
2
4%
6
14%
1-15
10
19%
10
24%
16-30
11
21%
13
31%
31-45
7
13%
4
10%
46-60
10
19%
5
12%
61-75
12
23%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Аугсбург
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
58
86
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
86
49
59
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
216
1314
1215
819
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|2:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|47 - 52
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|0:2 Заявка
|28
|9
|9
|10
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|0:2 Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|16.
|2:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|2:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 23
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Аугсбург
Исход игры
Хоффенхайм
67.8% (82)
Ничья
24% (29)
Аугсбург
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
45.5% (55)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Хоффенхайм
14.9% (18)
1:2 Аугсбург
5% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
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