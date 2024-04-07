Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Аугсбург

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Энгельс Арне пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

42' Хорошую попытку сделал Варгас Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Журасек Давид получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Аугсбург

35' Журасек Давид не смог попасть в створ ударом издали

35' Стах Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

32' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хоффенхайм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

23' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

20' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Команда Хоффенхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Аугсбург

13' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Удар от ворот произведет Аугсбург

12' Матч возобновлен

12' Якич Кристиян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Аугсбург

11' Стах Антон из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Байер Максимилиан из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Аугсбург

8' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Удар от ворот произведет Аугсбург

8' Журасек Давид не смог попасть в створ ударом издали

8' Стах Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

4' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Удар от ворот произведет Аугсбург

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля