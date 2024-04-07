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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ламия
0:3
Перерыв
Олимпиакос
0'
0:1
22' Гол
Йоветич Стеван
0:2
25' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
38' Желтая карточка
Рецос Панайотис
0:3
45' Гол
Эль-Кааби Аюб

Ход матча

22'
0:1
Йоветич Стеван
(Желсон Мартиньш)
25'
0:2
Эль-Кааби Аюб
38'
 
Рецос Панайотис
45'
0:3
Эль-Кааби Аюб

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Олимпиакос
9.93
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1.33
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
33
Корнезос
Гиоргос
16
Сидклей
Феррейра
26
Toshio
Lake
7
Нуньес
Кристофер
27
Станко
Калеб
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
11
Мартинес
Рубен
II
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
36
Эбби
Нельсон
27
Ричардс
Омар
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
19
Масурас
Гиоргос
10
Желсон
Мартиньш
22
Йоветич
Стеван
9
Эль-Кааби
Аюб
Ламия
4-4-2
Олимпиакос
4-2-2-2

История личных встреч

Ламия
Олимпиакос

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

2.22
2.44

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.44
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.33
Цилулис Сотирис 5 0.17
Сливка Выкинтас 4 0.13
Мартинес Рубен II 4 0.13
Matias Acuna I 3 0.1
Flosard Malci 3 0.1
Сидклей Феррейра 2 0.07
Давид Симон 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Нуньес Кристофер 1 0.03
Vasilios Kontonikos 1 0.03
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.57
Поденсе Даниэл 9 0.3
Масурас Гиоргос 7 0.23
Фортунис Костас 6 0.2
Йоветич Стеван 5 (1) 0.17
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.13
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.1
Марсело Родиней 2 (1) 0.07
Камара Мохамед III 2 0.07
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Кини Марин 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Ричардс Омар 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 8 1
Пападопулос Кирьякос 9 0
Станко Калеб 7 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 6 0
Сливка Выкинтас 5 0
Matias Acuna I 5 0
Мартинес Рубен II 3 1
Omar Cabrera Santana 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Цилулис Сотирис 3 0
Амарал Педру 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Flosard Malci 2 0
Цукалос Николаос 1 0
Vasilios Kontonikos 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 8 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Поденсе Даниэл 4 0
Марсело Родиней 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Карму Давид 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

Ламия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Олимпиакос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
2
Ламия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

15
33
Ламия
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Олимпиакос
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

22
35

Голы по времени матча

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
21%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
6
25%
2
15%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

19
38
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
1
5%
7
18%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
3
16%
6
16%
61-75
6
32%
12
32%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
8
27%
2
12%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
6
20%
1
6%
76-90

Забито

37
59
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
7
19%
5
8%
1-15
5
14%
10
17%
16-30
4
11%
10
17%
31-45
6
16%
7
12%
46-60
7
19%
8
14%
61-75
8
22%
19
32%
76-90

Пропущено

54
30
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 17
7
13%
2
7%
1-15
5
9%
6
20%
16-30
10
19%
9
30%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
11
20%
6
20%
61-75
12
22%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4
Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3
Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0

Результаты матчей

Ламия
Олимпиакос

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
5 раз 17%
1
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ламия
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
9
1.5
12
3
2
12
2.5
9
6
1
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
8
6
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
20
9
3
26
2.5
12
17
2
27
3.5
6
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 0 1 6 - 2 6
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Арис Салоники
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Олимпиакос
 2:0 4 2 0 2 6 - 4 6
6.
Ламия
 0:2 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
ОФИ
 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Панетоликос
 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Пансерраикос
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кифисиас
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
ПАС Янина
 3 0 1 2 3 - 8 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕК
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Олимпиакос
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Олимпиакос
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
Ламия
 0:2 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб бьет в цель!
  • 38'
    Рецос Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Олимпиакос забивает с точки!
  • 22'
    Желсон Мартинш сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Йоветич Стеван бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Олимпиакос
9.93
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6.80
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1.33
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