Тур: 30. Стадион: Athanasios Diakos.
0:3
Перерыв
0'
0:1
22' ГолЙоветич Стеван
0:2
25' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
38' Желтая карточкаРецос Панайотис
0:3
45' ГолЭль-Кааби Аюб
Ход матча
22'
25'
0:2
38'
45'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Давид
Симон
26
Toshio
Lake
27
Станко
Калеб
36
Эбби
Нельсон
27
Ричардс
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Toshio LakeПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Ламия
Олимпиакос
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
2.22
2.44
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.44
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.33
|Цилулис Сотирис
|5
|0.17
|Сливка Выкинтас
|4
|0.13
|Мартинес Рубен II
|4
|0.13
|Matias Acuna I
|3
|0.1
|Flosard Malci
|3
|0.1
|Сидклей Феррейра
|2
|0.07
|Давид Симон
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Нуньес Кристофер
|1
|0.03
|Vasilios Kontonikos
|1
|0.03
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.57
|Поденсе Даниэл
|9
|0.3
|Масурас Гиоргос
|7
|0.23
|Фортунис Костас
|6
|0.2
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.17
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.1
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.07
|Камара Мохамед III
|2
|0.07
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Кини Марин
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|8
|1
|Пападопулос Кирьякос
|9
|0
|Станко Калеб
|7
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|6
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Мартинес Рубен II
|3
|1
|Omar Cabrera Santana
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Flosard Malci
|2
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Vasilios Kontonikos
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|8
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Олимпиакос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
2
Ламия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Олимпиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
15
33
Ламия
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Олимпиакос
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
22
35
Голы по времени матча
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
22%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
21%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
6
25%
2
15%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Забито
19
38
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
1
5%
7
18%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
3
16%
6
16%
61-75
6
32%
12
32%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
8
27%
2
12%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
6
20%
1
6%
76-90
Забито
37
59
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
7
19%
5
8%
1-15
5
14%
10
17%
16-30
4
11%
10
17%
31-45
6
16%
7
12%
46-60
7
19%
8
14%
61-75
8
22%
19
32%
76-90
Пропущено
54
30
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 17
7
13%
2
7%
1-15
5
9%
6
20%
16-30
10
19%
9
30%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
11
20%
6
20%
61-75
12
22%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4
Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3
Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0
Результаты матчей
Ламия
Олимпиакос
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:0
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
4
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
5 раз 17%
1
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ламия
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
141
59
123
212
96
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
510
86
114
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1019
209
326
1217
227
623
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9