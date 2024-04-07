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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 17'
Ливерпуль
0'
7' Желтая карточка
Брэдли Конор

Ход матча

7'
 
Брэдли Конор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 167
Манчестер Юнайтед 10.8% (18)
X 19.8% (33)
Ливерпуль 69.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
53
Камбвала
Вилли
5
Магуайр
Гарри
29
Уан-Биссака
Аарон
37
Майну
Кобби
18
Каземиро
Карлос
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

44.2%
20.9%
34.9%
19 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

45
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.58

Среднее время на гол

48
155

Всего голов

31
37

Голов в среднем за матч

1.63
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

76
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.12

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 7 0.23
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.23
Мактоминай Скотт 7 0.23
Фернандеш Бруну 5 (2) 0.17
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Майну Кобби 1 0.03
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (4) 0.53
Нуньес Дарвин 11 0.37
Жота Диогу 9 0.3
Диас Луис 7 0.23
Гакпо Коди 6 0.2
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Собослаи Доминик 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Ван Дейк Виргил 2 0.07
Эллиотт Харви 2 0.07
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Регилон Серхио 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
88% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ливерпуль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

16
42
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Ливерпуль
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
13% (4)
57% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

20
49

Голы по времени матча

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
33%
14
54%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
7
35%
3
20%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Забито

23
42
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
22%
1
2%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
3
13%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
3
13%
8
19%
61-75
7
30%
12
29%
76-90

Пропущено

23
15
5 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
11
48%
2
13%
76-90

Забито

44
68
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
7
16%
2
3%
1-15
7
16%
7
10%
16-30
5
11%
12
18%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
14%
10
15%
61-75
14
32%
26
38%
76-90

Пропущено

43
30
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
5
12%
6
20%
1-15
9
21%
7
23%
16-30
2
5%
6
20%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
8
19%
3
10%
61-75
13
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
3
7 раз 44%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
6 раз 20%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
7
1.5
13
3
3
11
2.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
8
6
3
13
2.5
3
11
1
15
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
29
1
13
17
1.5
21
9
6
24
2.5
14
16
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 31 21 8 2 70 - 28 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 31 15 4 12 43 - 44 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 29
16.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 15 8 2 5 21 - 20 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 14 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Отдавал пас по флангу Собослаи на ход Брэдли, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 17'
    Покатил с левого фланга Робертсон в штрафную на Нуньеса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 16'
    Отдавал пас Собослаи на ход Нуньесу, но вернулся в оборону вовремя Камвала и вынес сферу в аут.
  • 15'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Собослаи и пробил вторым касанием. Сфера прошла в сантиметрах над перекладиной.
  • 14'
    Догнал мяч на фланге Нуньес и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Диас, но на пути мяча оказался Уан-Биссака.
  • Угловой
    13'
    Сместился с фланга к линии штрафной Гарначо и пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • 12'
    Вырезал в штрафную соперника Камбвала на ход Гарначо, но его опередил Ван Дейк и сбросил сферу головой в руки голкиперу.
  • 11'
    С угла поля навесил Далот на линию вратарской, но здесь выиграл верх Куанса и вынес сферу головой на фланг.
  • Желтая карточка
    10'
    В центре поля Брэдли заехал по ногам в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Рэшфорд и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Ван Дейк вынес за пределы поля.
  • 8'
    Убегал в контратаку Нуньес после заброса от Эндо, но наступил на мяч и в итоге подарил его защитнику.
  • 7'
    Далот с правого фланга низом прострелил в штрафную на Майну, но тот не смог обработать мяч и потерял сферу.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Фернандеш в борьбе против Эндо. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.
  • 5'
    Поперечным пасом запустил Нуньес в штрафную соперника Собослаи, который пробил в дальний верхний угол, но в падении отбил Онана сферу в сторону.
  • 4'
    Ворвался в штрафную на скорости Фернандеш и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
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    • Офсайд
      3'
      Фернандеш запустил в штрафную соперника разрезным пасом Хёйлунна, который обыграл голкипера и отправил сферу в сетку,  гол был отменен из-за офсайда.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе зелено-бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 92 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    11.2% (19)
    Ничья
    19.4% (33)
    Ливерпуль
    69.4% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.7% (92)
    Меньше
    19.3% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.23% (104)
    Нет
    8.77% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.9% (61)
    1:1 Ничья
    7.6% (13)
    2:2 Ничья
    6.5% (11)
    2:3 Ливерпуль
    4.1% (7)
    1:3 Ливерпуль
    4.1% (7)
    0:1 Ливерпуль
    3.5% (6)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    2.4% (4)
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