Тур: 32. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Тейлор Энтони
0:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Амасс ГарриЗащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
44.2%
20.9%
34.9%
19 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.58
Среднее время на гол
48
155
Всего голов
31
37
Голов в среднем за матч
1.63
1.54
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
76
48
Голов в среднем за матч
1.77
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарначо Алехандро
|7
|0.23
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.23
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.23
|Мактоминай Скотт
|7
|0.23
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.17
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Майну Кобби
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|0
|0
|Антони
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (4)
|0.53
|Нуньес Дарвин
|11
|0.37
|Жота Диогу
|9
|0.3
|Диас Луис
|7
|0.23
|Гакпо Коди
|6
|0.2
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Собослаи Доминик
|3
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.07
|Эллиотт Харви
|2
|0.07
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
88% (14)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ливерпуль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
16
42
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Ливерпуль
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
13% (4)
57% (17)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
20
49
Голы по времени матча
Забито
21
26
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
33%
14
54%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
7
35%
3
20%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90
Забито
23
42
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
22%
1
2%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
3
13%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
3
13%
8
19%
61-75
7
30%
12
29%
76-90
Пропущено
23
15
5 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
11
48%
2
13%
76-90
Забито
44
68
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
7
16%
2
3%
1-15
7
16%
7
10%
16-30
5
11%
12
18%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
14%
10
15%
61-75
14
32%
26
38%
76-90
Пропущено
43
30
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
5
12%
6
20%
1-15
9
21%
7
23%
16-30
2
5%
6
20%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
8
19%
3
10%
61-75
13
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
3
7 раз 44%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
6 раз 20%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
151
77
133
311
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
86
313
311
115
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
291
1317
219
624
1416
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|0:0 Заявка
|31
|21
|8
|2
|70 - 28
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|0:0 Заявка
|31
|15
|4
|12
|43 - 44
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 20
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 14
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
11.2% (19)
Ничья
19.4% (33)
Ливерпуль
69.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
80.7% (92)
Меньше
19.3% (22)
Обе команды забьют
Да
91.23% (104)
Нет
8.77% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.9% (61)
1:1 Ничья
7.6% (13)
2:2 Ничья
6.5% (11)
2:3 Ливерпуль
4.1% (7)
1:3 Ливерпуль
4.1% (7)
0:1 Ливерпуль
3.5% (6)
2:1 Манчестер Юнайтед
2.4% (4)
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