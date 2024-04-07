Вырезал в штрафную соперника Камбвала на ход Гарначо, но его опередил Ван Дейк и сбросил сферу головой в руки голкиперу.

Сместился с фланга к линии штрафной Гарначо и пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника мяч полетел на угловой.

Догнал мяч на фланге Нуньес и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Диас, но на пути мяча оказался Уан-Биссака.

Выиграл подбор у штрафной соперника Собослаи и пробил вторым касанием. Сфера прошла в сантиметрах над перекладиной.

Отдавал пас Собослаи на ход Нуньесу, но вернулся в оборону вовремя Камвала и вынес сферу в аут.

Покатил с левого фланга Робертсон в штрафную на Нуньеса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Отдавал пас по флангу Собослаи на ход Брэдли, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

11' С угла поля навесил Далот на линию вратарской, но здесь выиграл верх Куанса и вынес сферу головой на фланг.

10' В центре поля Брэдли заехал по ногам в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

9' Ушел от соперника по флангу Рэшфорд и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Ван Дейк вынес за пределы поля.

8' Убегал в контратаку Нуньес после заброса от Эндо, но наступил на мяч и в итоге подарил его защитнику.

7' Далот с правого фланга низом прострелил в штрафную на Майну, но тот не смог обработать мяч и потерял сферу.

6' В центре поля получил по ногам Фернандеш в борьбе против Эндо. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.

5' Поперечным пасом запустил Нуньес в штрафную соперника Собослаи, который пробил в дальний верхний угол, но в падении отбил Онана сферу в сторону.