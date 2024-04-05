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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 48
Манчестер Юнайтед 12.5% (6)
X 18.8% (9)
Ливерпуль 68.8% (33)
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Ливерпуль

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

44.2%
20.9%
34.9%
19 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.6%
44.2%
30.2%
11 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

45
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.58

Среднее время на гол

48
155

Всего голов

31
37

Голов в среднем за матч

1.63
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

76
48

Голов в среднем за матч

1.77
1.12

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарначо Алехандро 7 0.23
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.23
Мактоминай Скотт 7 0.23
Фернандеш Бруну 5 (2) 0.17
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Майну Кобби 1 0.03
Эванс Джонни 0 0
Антони 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (4) 0.53
Нуньес Дарвин 11 0.37
Жота Диогу 9 0.3
Диас Луис 7 0.23
Гакпо Коди 6 0.2
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Собослаи Доминик 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Ван Дейк Виргил 2 0.07
Эллиотт Харви 2 0.07
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Регилон Серхио 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (2)
88% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ливерпуль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

16
42
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Ливерпуль
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
13% (4)
57% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

20
49

Голы по времени матча

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
33%
14
54%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
7
35%
3
20%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Забито

23
42
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
22%
1
2%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
3
13%
7
17%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
3
13%
8
19%
61-75
7
30%
12
29%
76-90

Пропущено

23
15
5 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
11
48%
2
13%
76-90

Забито

44
68
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
7
16%
2
3%
1-15
7
16%
7
10%
16-30
5
11%
12
18%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
14%
10
15%
61-75
14
32%
26
38%
76-90

Пропущено

43
30
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
5
12%
6
20%
1-15
9
21%
7
23%
16-30
2
5%
6
20%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
8
19%
3
10%
61-75
13
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
3
7 раз 44%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
6 раз 20%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
7
1.5
13
3
3
11
2.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
8
6
3
13
2.5
3
11
1
15
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
29
1
13
17
1.5
21
9
6
24
2.5
14
16
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
12.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.9% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Манчестер Юнайтед 12.5% (6)
    X 18.8% (9)
    Ливерпуль 68.8% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    4.70
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    4.80
    Реклама, betcity.ru
    4.75
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    12.2% (6)
    Ничья
    18.4% (9)
    Ливерпуль
    69.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    46.9% (23)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:1 Ливерпуль
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    6.1% (3)
    1:3 Ливерпуль
    4.1% (2)
    2:3 Ливерпуль
    4.1% (2)
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