Разминаются запасные у "Ротора". Не исключено, что один из разминающихся футболистов как раз вместо Завезёна на поле появится.

Могла острая атака у Гаджимурадова получиться, но слишком рано под себя снаряд игрок убрал. В итоге потерю он допустил, оказавшись под давлением.

Гаджимурадов потерял мяч в центре поля, но тут же он попытался в подкате мяч отобрать у соперника. В итоге футболист сфолил, на что среагировал судья.

Петухов с дальней дистанции по воротам соперника нанес удар, но он был слишком далек от успеха. Сфера полетела намного выше ворот в этой ситуации.

Резервный рефери там замену, судя по всему, на табло вводит. Кто там на поле появится в составе коллектива хозяев. Неужели Завезён газон покинет.

Ахмедханов на поле появился вместо Завезёна, которому утешает Гаджимурадов. Успокаивает он буквально партнера, который явно раздосадован своей травмой.

Заканчивается основное время матча. Ахмедханов впервые вступил в игру. С левого края он выполнял подачу, но прямо в руки вратарю сферу направил.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть. Фол в центре поля. Завезён продолжает играть, но явно его лицо говорит о болевых ощущениях.

34' Пока что увели за пределы поля Завезёна, но своими ногами он ушел, что уже хорошо. Не думаю, что травма серьезная у игрока.

33' У Завезёна проблемы со здоровьем. Пока что он не может на ногу наступать. Будем надеяться, что футболист вернется на поле и встречу продолжит.

31' Гаджимурадов в итоге отправлял мяч в штрафную соперника. По высокой траектории снаряд пошел, но стал он легкой добычей для голкипера в этой ситуации.

30' Угловой заработали игроки волгоградской команды. С левого края будут исполнять южане подачу в штрафную площадку. Розыгрыша не будет.

29' Петухов получает сейчас карточку желтого цвета от рефери. Сначала сфолил он в атаке, после чего принялся решение рефери оспаривать, что привело к "горчичнику".

27' Не может "Родина-2" пока выйти толком из обороны в атаку. Ждем мы, друзья, что придумают гости в атаке. Пока проблем они своему сопернику не создают впереди.