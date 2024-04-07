Тур: 7.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
8'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
-
88 Болов РусланНападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Шилов ДанилаПолузащитник
-
52 Петухов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Агаев АланНападающий
- Запасные игроки
-
35 Айсин МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Попов ОмарНападающий
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.21
|Гаджимурадов Рамазан
|5 (2)
|0.21
|Сафронов Илья
|4
|0.17
|Зуйков Сергей
|3
|0.13
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.13
|Никитин Алексей
|2
|0.08
|Болов Руслан
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Усанов Алексей
|1
|0.04
|Шмаков Иван
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
|Камлашев Даниил
|1
|0.04
Родина-2 Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голдобин Никита
|4 (1)
|0.17
|Бурлаков Матвей
|3
|0.13
|Шилов Данила
|2
|0.08
|Попов Омар
|2
|0.08
|Чернышёв Даниил
|2
|0.08
|Соломаха Валерий
|2
|0.08
|Ларионов Егор
|1
|0.04
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0.04
|Захаров Глеб
|1
|0.04
|Петухов Илья
|1
|0.04
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0.04
|Трапицын Никита
|1
|0.04
|Газиев Азиз
|1
|0.04
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Родина-2 Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Родина-2 Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Родина-2 Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
16
Ротор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
70% (16)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Родина-2 Москва
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
18
5
3 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
7
39%
3
60%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
11
17
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
7
41%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
29
22
5 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
7%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
8
28%
8
36%
61-75
10
34%
6
27%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2
Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Родина-2 Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2
Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Форте - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Текстильщик 3:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Салют - Родина-2 Москва 0:1 Чертаново - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Авангард Курск 1:0 Текстильщик - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 0:1 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Челябинск 1:0 Новосибирск - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Салют 2:0
Результаты матчей
Ротор
Родина-2 Москва
Точный счет
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ротор
Родина-2 Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
48
65
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
57
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
716
617
320
122
122
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|2:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|8.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|1 - 6
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|6.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|7.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Муром
|Азявин Илья
|10
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|8
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 1:0 Родина-2 Москва
Исход игры
Ротор
90% (108)
Ничья
7.5% (9)
Родина-2 Москва
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
1:0 Ротор
35.8% (43)
2:1 Ротор
34.2% (41)
2:0 Ротор
14.2% (17)
1:1 Ничья
5% (6)
1:2 Родина-2 Москва
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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