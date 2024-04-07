  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 7.
Ротор
1:0
Первый тайм: 45+'
Родина-2 Москва

Ход матча

8'
Гаджимурадов Рамазан
1:0
Прогнозы 117
Ротор 90.6% (106)
X 6.8% (8)
Родина-2 Москва 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Родина-2 Москва
1.72
Реклама, olimp.bet
5.50
Реклама, fon.bet
4.12
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Ротор
Родина-2 Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.21
Гаджимурадов Рамазан 5 (2) 0.21
Сафронов Илья 4 0.17
Зуйков Сергей 3 0.13
Магомедов Рашид 3 (1) 0.13
Никитин Алексей 2 0.08
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04
Родина-2 Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голдобин Никита 4 (1) 0.17
Бурлаков Матвей 3 0.13
Шилов Данила 2 0.08
Попов Омар 2 0.08
Чернышёв Даниил 2 0.08
Соломаха Валерий 2 0.08
Ларионов Егор 1 0.04
Маркитесов Дмитрий 1 0.04
Захаров Глеб 1 0.04
Петухов Илья 1 0.04
Данилин Максим Алексеевич 1 0.04
Трапицын Никита 1 0.04
Газиев Азиз 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родина-2 Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Родина-2 Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Родина-2 Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
16
Ротор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
70% (16)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Родина-2 Москва
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

18
5
3 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
7
39%
3
60%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

11
17
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
7
41%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

29
22
5 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
7%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
8
28%
8
36%
61-75
10
34%
6
27%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2
Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Родина-2 Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2
Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Форте - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Текстильщик 3:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Салют - Родина-2 Москва 0:1 Чертаново - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Авангард Курск 1:0 Текстильщик - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 0:1 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Челябинск 1:0 Новосибирск - Родина-2 Москва 0:0 Родина-2 Москва - Салют 2:0

Результаты матчей

Ротор
Родина-2 Москва

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ротор
Родина-2 Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
7
3
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
6
17
3
20
2.5
1
22
1
22
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 8 - 2 14
2.
Уфа
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
3.
Ротор
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 3 10
5.
Краснодар-2
 0:2 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Челябинск
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Муром
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Родина-2 Москва
 0:1 6 1 2 3 5 - 6 5
9.
Велес Москва
 Заявка 6 1 0 5 2 - 8 3
10.
Металлург Липецк
 6 0 3 3 1 - 6 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Авангард Курск
 5 3 0 2 5 - 6 9
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 5 - 4 9
5.
Машук-КМВ
 6 2 2 2 5 - 5 8
6.
Текстильщик
 5 1 4 0 4 - 3 7
7.
Калуга
 6 1 4 1 7 - 7 7
8.
Иртыш Омск
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Торпедо Миасс
 6 1 2 3 7 - 9 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Уфа
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Краснодар-2
 0:2 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ротор
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Муром
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Родина-2 Москва
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Металлург Липецк
 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 5 2 2 1 5 - 4 8
2.
Спартак Кострома
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Авангард Курск
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Текстильщик
 3 0 3 0 2 - 2 3
6.
Машук-КМВ
 4 0 2 2 3 - 5 2
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Калуга
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Торпедо Миасс
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Уфа
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Ротор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Чайка Песчанокопское
 2:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Родина-2 Москва
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
6.
Муром
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
7.
Краснодар-2
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Металлург Липецк
 3 0 0 3 0 - 5 0
10.
Велес Москва
 Заявка 4 0 0 4 0 - 6 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3.
Машук-КМВ
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Авангард Курск
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Калуга
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Текстильщик
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
9.
Химик Дзержинск
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Иртыш Омск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 10
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 8
Форте Лаврищев Дмитрий 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Заканчивается основное время матча. Ахмедханов впервые вступил в игру. С левого края он выполнял подачу, но прямо в руки вратарю сферу направил. 
  • Замена
    43'
    Ахмедханов на поле появился вместо Завезёна, которому утешает Гаджимурадов. Успокаивает он буквально партнера, который явно раздосадован своей травмой. 
  • 41'
    Резервный рефери там замену, судя по всему, на табло вводит. Кто там на поле появится в составе коллектива хозяев. Неужели Завезён газон покинет. 
  • 40'
    Петухов с дальней дистанции по воротам соперника нанес удар, но он был слишком далек от успеха. Сфера полетела намного выше ворот в этой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Гаджимурадов потерял мяч в центре поля, но тут же он попытался в подкате мяч отобрать у соперника. В итоге футболист сфолил, на что среагировал судья. 
  • 37'
    Могла острая атака у Гаджимурадова получиться, но слишком рано под себя снаряд игрок убрал. В итоге потерю он допустил, оказавшись под давлением. 
  • 36'
    Разминаются запасные у "Ротора". Не исключено, что один из разминающихся футболистов как раз вместо Завезёна на поле появится. 
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается играть. Фол в центре поля. Завезён продолжает играть, но явно его лицо говорит о болевых ощущениях. 
  • 34'
    Пока что увели за пределы поля Завезёна, но своими ногами он ушел, что уже хорошо. Не думаю, что травма серьезная у игрока. 
  • Травма, повреждение
    33'
    У Завезёна проблемы со здоровьем. Пока что он не может на ногу наступать. Будем надеяться, что футболист вернется на поле и встречу продолжит. 
  • 31'
    Гаджимурадов в итоге отправлял мяч в штрафную соперника. По высокой траектории снаряд пошел, но стал он легкой добычей для голкипера в этой ситуации. 
  • Угловой
    30'
    Угловой заработали игроки волгоградской команды. С левого края будут исполнять южане подачу в штрафную площадку. Розыгрыша не будет.
  • Желтая карточка
    29'
    Петухов получает сейчас карточку желтого цвета от рефери. Сначала сфолил он в атаке, после чего принялся решение рефери оспаривать, что привело к "горчичнику".
  • 27'
    Не может "Родина-2" пока выйти толком из обороны в атаку. Ждем мы, друзья, что придумают гости в атаке. Пока проблем они своему сопернику не создают впереди. 
  • 25'
    Фанатов на трибунах не так уж и много, но они есть. Все-таки с посещаемость во Второй лиге России имеются серьезные проблемы. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Агаев у "Родины-2" пытался из центра пробить по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и вылетел в сторону. Только аут для гостей. 
    • 23'
      Завезён отдавал передачу с левого края в центр, где никто из партнеров по этому мячу попасть не сумел. Выбит снаряд в центр поля. 
    • 21'
      Волгоградская команда сейчас отошла в оборону. Отдали волгоградцы мяч своему сопернику. Тот пытается угрожать оппоненту наступлениями по флангам. 
    • 20'
      20 минут матча мы посмотрели. Как на одном дыхании матч проводят соперники. Пока забитых голов немало. На один мяч оппоненты наиграли. 
    • 18'
      Долго Гаджимурадов уходил с поля. Ему кто-то из соперников еще что-то сказал, после его 10-й номер хозяев словесно ответил обидчику.
    • Травма, повреждение
      17'
      Гаджимурадов получил повреждение тем временем. Нужна пауза игроку, чтобы придти в себя. Там даже врачи появились уже на футбольном поле. 
    • 16'
      Гапечкин сейчас подключился к розыгрышу стандарта. Головой он по воротам соперника удар нанес, и мяч полетел чуть выше цели!
    • Угловой
      14'
      Петухов попытался нанести удар по воротам соперника, но попал в защитника. Мяч спланировал за пределы поля. Будет угловой для "Родины"-2".
    • 13'
      По воротам стали чаще бить сейчас игроки гостей. Вот и сейчас с левого края последовал удар по рамке - мяч выше цели пролетел. 
    • 11'
      Гаджимурадов наносил удар по воротам соперника. Выше цели игрок пробил. Пытался он рефери доказать, что был рикошет, но судья не купился. 
    • 10'
      Владеет мячом все также волгоградский коллектив. Удар по воротам Завезён сейчас нанес по рамке соперника. Шайба чуть выше цели пошла. 
    • 8'
      "Ротор" вырвался вперед и теперь попытается увеличить свой отрыв. Фанаты активно поддерживают свой коллектив, требуя еще одного гола. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГАДЖИМУРАДОВ!!! Последовала передача справа в штрафную, там Рамазан увидел, что оппоненты дают возможность пробить и тут же мощно послал ближе к штанге. Голкипер среагировать не успел.
    • 5'
      Дворецков отработал в обороне, не дав оппоненту продвинуться по центру, на нём были нарушены правила. "Ротор" впервые пошёл сам в атаку, но завершилось потерей на правом фланге.
    • 4'
      Пока что хозяева поля не переходили через центр, а вот "Родина" ищет варианты, но до передач под удар не доходит дело пока.
    • 3'
      Волгоградцы катают мяч на своей половине поля, продвижения вперёд как такогового нет в эти минуты.
    • 2'
      Александр Анатольевич Царенко начал этот матч - нанёс символический удар по мячу. Отметим, что трибуны радостно встретили тренера, который несколько месяцев назад пострадал в ДТП, получив серьёзные повреждения. Сейчас всё нормализовалось, он уже вернулся к тренировке детей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые поклонники Второй лиги! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию матча "Ротор" - "Родина-2". Для вас работает несравненный и непотопляемый Вячеслав Козырев!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Ротор 90.6% (106)
    X 6.8% (8)
    Родина-2 Москва 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Родина-2 Москва
    1.72
    Реклама, olimp.bet
    5.50
    Реклама, fon.bet
    4.12
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ротор 1:0 Родина-2 Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 1:0 Родина-2 Москва

    Исход игры
    Ротор
    90% (108)
    Ничья
    7.5% (9)
    Родина-2 Москва
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    35.8% (43)
    2:1 Ротор
    34.2% (41)
    2:0 Ротор
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    1:2 Родина-2 Москва
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Родина-2 Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный