Тур: 27. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Перерыв
Ход матча
30'
1:0
25
Морисита
Рёя
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Легия
Ягеллония Белосток
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
39 матчей
41%
35.9%
23.1%
16 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.23
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Среднее время на гол
99
109
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (4)
|0.3
|Пекхарт Томаш
|7
|0.26
|Гуаль Марк
|6
|0.22
|Вшолек Павел
|4
|0.15
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.15
|Мучи Эрнест
|4
|0.15
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.33
|Имас Хесус
|8
|0.3
|Пюлюлю Афимико
|8 (4)
|0.3
|Нене III
|7
|0.26
|Dominik Marczuk
|6
|0.22
|Хансен Кристоффер
|6
|0.22
|Наранхо Хосе
|6
|0.22
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.11
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Левицки Якуб
|2
|0.07
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Панков Радован
|6
|0
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Капюади Стив
|6
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ягеллония Белосток
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
12
Легия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ягеллония Белосток
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
18
35
Легия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Ягеллония Белосток
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
25
47
Голы по времени матча
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
6
25%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
5
21%
5
21%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
5
45%
6
25%
31-45
2
18%
6
25%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
1
9%
3
13%
76-90
Забито
18
36
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
17%
5
14%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
3
17%
7
19%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
5
28%
6
17%
61-75
2
11%
9
25%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90
Забито
42
60
18 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
12%
11
18%
1-15
6
14%
9
15%
16-30
7
17%
9
15%
31-45
7
17%
7
12%
46-60
10
24%
11
18%
61-75
7
17%
13
22%
76-90
Пропущено
30
36
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
3
10%
4
11%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
8
27%
9
25%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
4
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1
Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3
Результаты матчей
Легия
Ягеллония Белосток
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Легия
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
76
103
49
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
85
49
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
242
1115
188
818
1214
125
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|27
|15
|6
|6
|62 - 35
|51
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|27
|13
|9
|5
|39 - 30
|48
|4.
|1:0
|27
|13
|8
|6
|42 - 31
|47
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|27
|13
|5
|9
|49 - 32
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|14.
|27
|6
|10
|11
|25 - 33
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|24 - 12
|28
|5.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|4.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 24
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10