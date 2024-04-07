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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Легия
1:0
Перерыв
Ягеллония Белосток
0'
1:0
30' Гол
Гуаль Марк

Ход матча

30'
Гуаль Марк
(Жозуэ Филипе)
1:0
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ягеллония Белосток
3.75
4.90
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8.50
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Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
25
Морисита
Рёя
33
Кун
Патрик
21
Челхака
Юрген
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Легия
3-4-2-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Ягеллония Белосток

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

39 матчей

41%
35.9%
23.1%
16 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
5:1
Э
2:5
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.23

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Среднее время на гол

99
109

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 8 (4) 0.3
Пекхарт Томаш 7 0.26
Гуаль Марк 6 0.22
Вшолек Павел 4 0.15
Крамер Блаж 4 (1) 0.15
Мучи Эрнест 4 0.15
Панков Радован 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Кун Патрик 1 0.04
Капустка Бартош 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.33
Имас Хесус 8 0.3
Пюлюлю Афимико 8 (4) 0.3
Нене III 7 0.26
Dominik Marczuk 6 0.22
Хансен Кристоффер 6 0.22
Наранхо Хосе 6 0.22
Скшипчак Матеуш 3 0.11
Калисканер Каан 2 0.07
Левицки Якуб 2 0.07
Кубицки Ярослав 1 0.04
Сачек Михал 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 10 1
Енджейчик Артур 6 2
Панков Радован 6 0
Элитим Хуэрхен 6 0
Капюади Стив 6 0
Рибейру Юри 5 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 9 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 5 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ягеллония Белосток
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
12
Легия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ягеллония Белосток
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

18
35
Легия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Ягеллония Белосток
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

25
47

Голы по времени матча

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
6
25%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
5
21%
5
21%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
5
45%
6
25%
31-45
2
18%
6
25%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
1
9%
3
13%
76-90

Забито

18
36
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
17%
5
14%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
3
17%
7
19%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
5
28%
6
17%
61-75
2
11%
9
25%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Забито

42
60
18 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
12%
11
18%
1-15
6
14%
9
15%
16-30
7
17%
9
15%
31-45
7
17%
7
12%
46-60
10
24%
11
18%
61-75
7
17%
13
22%
76-90

Пропущено

30
36
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
3
10%
4
11%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
8
27%
9
25%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
4
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1
Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3

Результаты матчей

Легия
Ягеллония Белосток

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
3
7 раз 27%
0
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Легия
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
10
3
4
9
2.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
8
5
4
9
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
24
2
11
15
1.5
18
8
8
18
2.5
12
14
1
25
3.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:1 27 15 6 6 62 - 35 51
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 27 13 9 5 39 - 30 48
4.
Легия
 1:0 27 13 8 6 42 - 31 47
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Погонь Щецин
 27 13 5 9 49 - 32 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
13.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
14.
Варта Познань
 27 6 10 11 25 - 33 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:1 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Легия
 1:0 14 8 4 2 24 - 12 28
5.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Легия
 1:0 13 5 4 4 18 - 19 19
4.
Ягеллония Белосток
 0:1 14 5 4 5 25 - 24 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
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  • Первый тайм
  • 30'
    Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ягеллония Белосток
3.75
4.90
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Легия
Ягеллония Белосток
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