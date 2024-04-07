Тур: 28. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
1:0
Перерыв
Ход матча
7'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
41 Амоако КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия М
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.11
Среднее время на гол
53
81
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.83
0.88
Среднее время на гол
49
102
Всего голов
60
34
Голов в среднем за матч
1.76
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.32
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.18
|Лакруа Максанс
|3
|0.11
|Черны Вацлав
|3
|0.11
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Герхардт Янник
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Баку Ридле
|1
|0.04
|Виммер Патрик
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.25
|Сибачо Жордан
|5
|0.18
|Хак Робин
|5
|0.18
|Райтц Рокко
|5
|0.18
|Нгуму Натан
|4
|0.14
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.14
|Онора Франк
|3
|0.11
|Нойхаус Флориан
|3
|0.11
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.07
|Эльведи Нико
|2
|0.07
|Итакура Ко
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Дженц Мориц
|5
|1
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Борнаув Себастьян
|3
|0
|Паредес Кевин
|3
|0
|Виммер Патрик
|1
|1
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|6
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Боруссия М
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
18
Вольфсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
10
22
Вольфсбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Боруссия М
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
21
40
Голы по времени матча
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
19
30
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
26%
6
20%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
21%
6
20%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
5
26%
5
17%
61-75
2
11%
8
27%
76-90
Забито
16
24
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
8
50%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Пропущено
23
24
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
2
9%
9
38%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Забито
35
45
22 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
7
20%
5
11%
1-15
2
6%
12
27%
16-30
13
37%
9
20%
31-45
3
9%
4
9%
46-60
6
17%
7
16%
61-75
4
11%
8
18%
76-90
Пропущено
42
54
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 24
6
14%
9
17%
1-15
4
10%
5
9%
16-30
9
21%
8
15%
31-45
4
10%
11
20%
46-60
11
26%
9
17%
61-75
8
19%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Боруссия М
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
76
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
410
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1116
1314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|48 - 53
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|45 - 46
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|1:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|34 - 44
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|14.
|0:1 Заявка
|28
|6
|10
|12
|46 - 54
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|15.
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|21 - 31
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Боруссия М
Исход игры
Вольфсбург
61.7% (74)
Ничья
27.5% (33)
Боруссия М
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
64.35% (74)
Меньше
35.65% (41)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
45% (54)
1:1 Ничья
21.7% (26)
1:0 Вольфсбург
10.8% (13)
1:2 Боруссия М
6.7% (8)
2:2 Ничья
5% (6)
3:2 Вольфсбург
3.3% (4)
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