Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

88' Г О О О О Л - Райтц Рокко забивает ударом с правой ноги!

88' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Бехренс Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Хак Робин получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Меле Йоаким нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

83' Бехренс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Бехренс Кевин из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Вайгль Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Вайгль Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хак Робин и попал в каркас ворот!

74' Райтц Рокко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Вебер Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Вольфсбург

64' Нгуму Натан не смог попасть в створ ударом издали

62' Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Г О О О О Л - Нгуму Натан забивает с правой ноги!

58' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Г О О О О Л - Итакура Ко наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

52' Нец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виммер Патрик пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

48' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника