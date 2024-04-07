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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 26105 Главный судья: Данкерт Бастиан
Вольфсбург
1:3
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
7' Гол
Баку Ридле
27' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
45' Желтая карточка
Виммер Патрик
1:1
52' Гол
Итакура Ко
1:2
58' Гол
Нгуму Натан
84' Желтая карточка
Хак Робин
1:3
88' Гол
Райтц Рокко
90' Желтая карточка
Омлин Йонас
90'+7

Ход матча

7'
Баку Ридле
(Томаш Тьягу)
1:0
27'
Борнаув Себастьян
 
45'
Виммер Патрик
 
52'
1:1
Итакура Ко
(Нец Лука)
57'
Майер Ловро
Виммер Патрик
 
57'
Сарр Амин
Томаш Тьягу
 
58'
1:2
Нгуму Натан
(Онора Франк)
70'
 
Райтц Рокко
Нгуму Натан
70'
 
Хак Робин
Итакура Ко
73'
Бехренс Кевин
Винд Йонас
 
73'
Черны Вацлав
Баку Ридле
 
82'
 
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
84'
 
Хак Робин
88'
 
Скалли Джозеф
Нец Лука
88'
 
Сибачо Жордан
Онора Франк
88'
1:3
Райтц Рокко
89'
Вранкс Астер
Сванберг Маттиас
 
90'
 
Омлин Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 676 Количество передач 423
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вольфсбург 61.7% (74)
X 27.5% (33)
Боруссия М 10.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
11
Томаш
Тьягу
32
Сванберг
Маттиас
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
1
Омлин
Йонас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
18
Лайнер
Штефан
8
Вайгль
Юлиан
3
Итакура
Ко
20
Нец
Лука
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
Вольфсбург
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия М

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
Б
4:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.11

Среднее время на гол

53
81

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.83
0.88

Среднее время на гол

49
102

Всего голов

60
34

Голов в среднем за матч

1.76
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.32
Майер Ловро 5 (2) 0.18
Лакруа Максанс 3 0.11
Черны Вацлав 3 0.11
Меле Йоаким 2 0.07
Герхардт Янник 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Баку Ридле 1 0.04
Виммер Патрик 1 0.04
Дженц Мориц 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.25
Райтц Рокко 6 0.21
Сибачо Жордан 5 0.18
Хак Робин 5 0.18
Нгуму Натан 5 0.18
Чванчара Томаш 4 (1) 0.14
Онора Франк 3 0.11
Нойхаус Флориан 3 0.11
Итакура Ко 3 0.11
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.07
Эльведи Нико 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Арнольд Максимилиан 8 0
Сванберг Маттиас 7 0
Дженц Мориц 5 1
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Баку Ридле 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Борнаув Себастьян 3 0
Паредес Кевин 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 6 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Боруссия М
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
18
Вольфсбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Боруссия М
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

10
22
Вольфсбург
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Боруссия М
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

22
40

Голы по времени матча

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
7
23%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
4
18%
2
6%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
3
14%
8
26%
76-90

Забито

16
24
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
19%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
8
50%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
2
9%
9
38%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Забито

36
48
23 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
8
22%
5
10%
1-15
2
6%
12
25%
16-30
13
36%
9
19%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
4
11%
9
19%
76-90

Пропущено

45
55
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 25
6
13%
10
18%
1-15
4
9%
5
9%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
6
13%
11
20%
46-60
11
24%
9
16%
61-75
9
20%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Боруссия М

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
11 раз 39%
0
5 раз 18%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
11
17
1.5
14
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
5.
Боруссия Д
 Заявка 28 15 8 5 55 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 Заявка 28 10 6 12 48 - 53 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Аугсбург
 Заявка 28 9 9 10 45 - 46 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 28 7 10 11 49 - 54 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 28 7 7 14 34 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
14.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Вольфсбург 61.7% (74)
    X 27.5% (33)
    Боруссия М 10.8% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:3 Боруссия М

    Исход игры
    Вольфсбург
    61.7% (74)
    Ничья
    27.5% (33)
    Боруссия М
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    45% (54)
    1:1 Ничья
    21.7% (26)
    1:0 Вольфсбург
    10.8% (13)
    1:2 Боруссия М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    3:2 Вольфсбург
    3.3% (4)
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