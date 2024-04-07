Тур: 32. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
14
Чалоба
Трево
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
28 Макати ДжонНападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
20 Палмер КоулНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Челси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
108
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|5 (2)
|0.17
|Бреретон Бен
|4
|0.13
|Арчер Камерон
|4
|0.13
|Хамер Густаво
|3
|0.1
|Макати Джон
|3 (1)
|0.1
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Богл Джейден
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|16 (8)
|0.55
|Джексон Николас
|9
|0.31
|Стерлинг Рахим
|6
|0.21
|Мудрик Михаил
|4
|0.14
|Галлахер Конор
|3
|0.1
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.1
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|Нкунку Кристофер
|2
|0.07
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|10
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Челси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
15
8
Шеффилд Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
31
7
Упущенные победы
6
27
Шеффилд Юнайтед
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Челси
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
22%
5
22%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
5
22%
61-75
6
33%
6
26%
76-90
Пропущено
42
26
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
12%
4
15%
1-15
10
24%
3
12%
16-30
6
14%
2
8%
31-45
6
14%
5
19%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
10
24%
8
31%
76-90
Забито
11
30
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
1
9%
4
13%
1-15
3
27%
6
20%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
7
23%
76-90
Пропущено
37
24
12 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
1
3%
6
25%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
11
30%
30%
8
33%
76-90
Забито
29
53
10 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
2
7%
5
9%
1-15
3
10%
10
19%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
2
7%
5
9%
46-60
9
31%
10
19%
61-75
8
28%
13
25%
76-90
Пропущено
79
50
33 В 1-м тайме 18
46 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
9
11%
4
8%
1-15
17
22%
6
12%
16-30
7
9%
8
16%
31-45
12
15%
9
18%
46-60
13
16%
7
14%
61-75
21
27%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2
Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Челси
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
105
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
312
68
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
245
822
1613
228
920
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|2:2 Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|2:2 Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|2:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|2:2 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|2:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Челси
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
2.3% (3)
Ничья
2.3% (3)
Челси
95.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Челси
42.6% (55)
0:2 Челси
17.8% (23)
1:3 Челси
13.2% (17)
0:1 Челси
7.8% (10)
2:3 Челси
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:3 Челси
1.6% (2)
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