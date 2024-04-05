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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Челси
Прогнозы 49
Шеффилд Юнайтед 6.1% (3)
X 2% (1)
Челси 91.8% (45)
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Челси

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Челси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
108

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 5 (2) 0.17
Бреретон Бен 4 0.13
Арчер Камерон 4 0.13
Хамер Густаво 3 0.1
Макати Джон 3 (1) 0.1
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Богл Джейден 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 16 (8) 0.55
Джексон Николас 9 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.21
Мудрик Михаил 4 0.14
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Ахмедходжич Анел 8 0
Робинсон Джек 7 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Бреретон Бен 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Челси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

15
8
Шеффилд Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

31
7

Упущенные победы

6
27
Шеффилд Юнайтед
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Челси
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

18
23
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
22%
5
22%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
5
22%
61-75
6
33%
6
26%
76-90

Пропущено

42
26
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
12%
4
15%
1-15
10
24%
3
12%
16-30
6
14%
2
8%
31-45
6
14%
5
19%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
10
24%
8
31%
76-90

Забито

11
30
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
1
9%
4
13%
1-15
3
27%
6
20%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
7
23%
76-90

Пропущено

37
24
12 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
1
3%
6
25%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
11
30%
30%
8
33%
76-90

Забито

29
53
10 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
2
7%
5
9%
1-15
3
10%
10
19%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
2
7%
5
9%
46-60
9
31%
10
19%
61-75
8
28%
13
25%
76-90

Пропущено

79
50
33 В 1-м тайме 18
46 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
9
11%
4
8%
1-15
17
22%
6
12%
16-30
7
9%
8
16%
31-45
12
15%
9
18%
46-60
13
16%
7
14%
61-75
21
27%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Челси

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
10
5
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
3
12
1.5
6
8
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
24
5
8
22
1.5
16
13
2
28
2.5
9
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
12.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Шеффилд Юнайтед.
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    • Прогнозы 49
    Шеффилд Юнайтед 6.1% (3)
    X 2% (1)
    Челси 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Челси
    7.20
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    5.50
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    7.00
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    6.1% (3)
    Ничья
    2% (1)
    Челси
    91.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    49% (24)
    0:2 Челси
    24.5% (12)
    1:3 Челси
    10.2% (5)
    0:1 Челси
    4.1% (2)
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