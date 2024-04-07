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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
АЕК
0:0
Первый тайм: 23'
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
3.65
4.00
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4.80
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Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
8
Мейте
Суалихо
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
АЕК
4-3-1-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
40.6%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

58.6%
41.4%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

61 матч

37.7%
23%
39.3%
23 победы 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.8%
49.2%
18%
20 побед 30 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.5%
36.1%
34.4%
18 побед 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
1:1
С
2:0
К
2:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.3
0.84

Среднее время на гол

69
107

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.19
0.53

Среднее время на гол

75
168

Всего голов

76
42

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Тотал матчей

2.5
55
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
54

Среднее время на гол

72
130

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 13 (2) 0.43
Понсе Эсекель 11 0.37
Элиассон Никлас 6 0.2
Цубер Стивен 6 0.2
Вида Домагой 5 0.17
Амрабат Нордин 4 (3) 0.13
Пинеда Орбелин 2 0.07
Любичич Роберт 2 0.07
Рота Лазарос 2 0.07
Гачинович Мийат 2 (1) 0.07
Йонссон Йенс 2 0.07
Калленс Александр 2 0.07
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.33
Мург Томас 8 0.27
Живкович Андрия 7 0.23
Константелиас Янис 7 0.23
Брэндон Льямас 6 (1) 0.2
Оздоев Магомед 5 0.17
Баба Абдул-Рахман 4 0.13
Шваб Штефан 4 (2) 0.13
Цимас Стефанос 3 0.1
Тайсон Фреда 2 0.07
Саматта Мбвана 2 0.07
Луиш Рафаэл 2 0.07
Састре Хуан 1 0.03
Мейте Суалихо 1 0.03
Антонио Маркос 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 4 1
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Цубер Стивен 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 6 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Живкович Андрия 5 0
Шваб Штефан 4 0
Мург Томас 4 0
Кулиеракис Костас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Котарски Доминик 3 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Састре Хуан 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
ПАОК
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

4
3
АЕК
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ПАОК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

31
31
АЕК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
ПАОК
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

35
34

Голы по времени матча

Забито

31
35
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
2
6%
3
9%
1-15
7
23%
3
9%
16-30
5
16%
7
20%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
10
32%
10
29%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
6
55%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Забито

32
32
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
7
22%
0
0%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
10
31%
11
34%
31-45
3
9%
8
25%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
5
16%
5
16%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
16%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

63
67
33 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 37
23 Забивали первыми 19
2 Не забивали 4
9
14%
3
4%
1-15
9
14%
9
13%
16-30
15
24%
18
27%
31-45
6
10%
13
19%
46-60
9
14%
9
13%
61-75
15
24%
15
22%
76-90

Пропущено

30
30
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
4
13%
2
7%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
12
40%
2
7%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4
Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1

Результаты матчей

АЕК
ПАОК

Точный счет

3:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
11
4
7
7
2.5
7
8
2
12
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
10
5
1.5
11
3
6
9
2.5
7
7
2
13
3.5
4
10
1
14
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
25
4
20
9
1.5
22
7
13
16
2.5
14
15
4
25
3.5
7
22
1
28
4.5
3
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
2.
Панатинаикос
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
ПАОК
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Арис Салоники
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Ламия
 4 0 0 4 3 - 15 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
ОФИ
 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Панетоликос
 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Пансерраикос
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кифисиас
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
ПАС Янина
 3 0 1 2 3 - 8 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
АЕК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Панатинаикос
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Волос
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Пансерраикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПАС Янина
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
ПАОК
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 0:0 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атромитос
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Ламия Давид Симон 1 9
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
3.65
4.00
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