Тур: 30. Стадион: OPAP Arena.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа ПАОКа
-
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
32 матча
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
40.6%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
18 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
58.6%
41.4%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
61 матч
37.7%
23%
39.3%
23 победы 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.8%
49.2%
18%
20 побед 30 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.5%
36.1%
34.4%
18 побед 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.3
0.84
Среднее время на гол
69
107
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.19
0.53
Среднее время на гол
75
168
Всего голов
76
42
Голов в среднем за матч
1.25
0.69
Тотал матчей
2.5
55
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
19
Больше 31%
Меньше 69%
42
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
Среднее время на гол
72
130
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.43
|Понсе Эсекель
|11
|0.37
|Элиассон Никлас
|6
|0.2
|Цубер Стивен
|6
|0.2
|Вида Домагой
|5
|0.17
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.07
|Любичич Роберт
|2
|0.07
|Рота Лазарос
|2
|0.07
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.07
|Йонссон Йенс
|2
|0.07
|Калленс Александр
|2
|0.07
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.33
|Мург Томас
|8
|0.27
|Живкович Андрия
|7
|0.23
|Константелиас Янис
|7
|0.23
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.2
|Оздоев Магомед
|5
|0.17
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0.13
|Шваб Штефан
|4 (2)
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.1
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|Саматта Мбвана
|2
|0.07
|Луиш Рафаэл
|2
|0.07
|Састре Хуан
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Цубер Стивен
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Живкович Андрия
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Кулиеракис Костас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
ПАОК
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
4
3
АЕК
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ПАОК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
31
31
АЕК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
ПАОК
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
35
34
Голы по времени матча
Забито
31
35
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
2
6%
3
9%
1-15
7
23%
3
9%
16-30
5
16%
7
20%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
10
32%
10
29%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
6
55%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Забито
32
32
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
7
22%
0
0%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
10
31%
11
34%
31-45
3
9%
8
25%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
5
16%
5
16%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
16%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
63
67
33 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 37
23 Забивали первыми 19
2 Не забивали 4
9
14%
3
4%
1-15
9
14%
9
13%
16-30
15
24%
18
27%
31-45
6
10%
13
19%
46-60
9
14%
9
13%
61-75
15
24%
15
22%
76-90
Пропущено
30
30
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
4
13%
2
7%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
12
40%
2
7%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4
Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1
Результаты матчей
АЕК
ПАОК
Точный счет
3:0
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
3 раза 10%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
77
78
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
105
113
69
77
213
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
254
209
227
1316
1415
425
722
128
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Ламия
|Давид Симон
|1 9
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9