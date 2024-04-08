Тур: 27. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
28'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
18
Муньос
Хуан
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Заглембе Любин
Гурник Забже
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.61
1.36
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|7
|0.26
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.19
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.15
|Лавничак Алекс
|3
|0.11
|Копац Бартош
|2
|0.07
|Маковский Томаш
|2
|0.07
|Муньос Хуан
|2
|0.07
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.26
|Капралик Адриан
|6
|0.22
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.15
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|Подольски Лукас
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Чиж Шимон
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Полетанович Марко
|5
|0
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Диудис Сократис
|2
|1
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|5
|1
|Щесняк Криспин
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Гурник Забже
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
8
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
13
13
Заглембе Любин
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Гурник Забже
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
4
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
6
25%
5
42%
61-75
2
8%
3
25%
76-90
Забито
30
33
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
8
27%
4
12%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
8
27%
8
24%
76-90
Пропущено
36
32
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
9
25%
3
9%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
4
11%
8
25%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
10
28%
8
25%
61-75
5
14%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Гурник Забже
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Гурник Забже
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
9 раз 69%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
76
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
917
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|27
|13
|9
|5
|39 - 30
|48
|4.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|42 - 32
|45
|6.
|27
|13
|5
|9
|49 - 32
|44
|7.
|0:0
|27
|11
|7
|9
|34 - 31
|40
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|0:0
|27
|9
|9
|9
|29 - 37
|36
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|14.
|27
|6
|10
|11
|25 - 33
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|13 - 13
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10