  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4278 Главный судья: Lukasz Kuzma
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
28' Гол
Курминовски Давид
1:1
37' Гол
Чиж Шимон
1:2
66' Гол
Кравчик Пётр
68' Желтая карточка
Ходына Кацпер
74' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
78' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90'+6
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
18
Муньос
Хуан
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Белица
Даниэль
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
55
Чиж
Шимон
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Заглембе Любин
4-2-3-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Гурник Забже

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:2
Э
2:3
ТМК
3:0
Э
2:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.61
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 8 0.3
Ходына Кацпер 5 (2) 0.19
Вдовяк Матеуш 4 0.15
Лавничак Алекс 3 0.11
Копац Бартош 2 0.07
Маковский Томаш 2 0.07
Муньос Хуан 2 0.07
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.26
Капралик Адриан 6 0.22
Эннали Лоуренс 4 (1) 0.15
Мусёлик Себастьян 3 0.11
Подольски Лукас 3 0.11
Чиж Шимон 3 0.11
Расак Дамиан 2 0.07
Яницки Рафал 2 0.07
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Кравчик Пётр 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Полетанович Марко 5 0
Mateusz Grzybek 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Диудис Сократис 2 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 5 1
Щесняк Криспин 5 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Пачеко Даниэль 4 0
Йокота Дайсуке 4 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Эннали Лоуренс 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Гурник Забже
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
8
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

13
13
Заглембе Любин
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Гурник Забже
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
6
29%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
5
36%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

24
12
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
6
25%
5
42%
61-75
2
8%
3
25%
76-90

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
6%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
8
26%
8
23%
76-90

Пропущено

38
33
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
9
24%
3
9%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
11
29%
8
24%
61-75
5
13%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Гурник Забже
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Гурник Забже

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
14 раз 52%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
9
18
1.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 27 13 9 5 39 - 30 48
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
6.
Погонь Щецин
 27 13 5 9 49 - 32 44
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
13.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
14.
Варта Познань
 27 6 10 11 25 - 33 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Чиж Шимон бьет в цель!
    • 28'
      Налепа Михал сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Заглембе Любин 1:2 Гурник Забже онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный