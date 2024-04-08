Тур: 27. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Зрители: 4278 Главный судья: Lukasz Kuzma
1:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКурминовски Давид
1:1
37' ГолЧиж Шимон
1:2
66' ГолКравчик Пётр
68' Желтая карточкаХодына Кацпер
74' Желтая карточкаПачеко Даниэль
78' Желтая карточкаЩесняк Криспин
90'+6
Ход матча
28'
37'
1:1
66'
1:2
68'
74'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
18
Муньос
Хуан
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Заглембе Любин
Гурник Забже
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.61
1.36
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|8
|0.3
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.19
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.15
|Лавничак Алекс
|3
|0.11
|Копац Бартош
|2
|0.07
|Маковский Томаш
|2
|0.07
|Муньос Хуан
|2
|0.07
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.26
|Капралик Адриан
|6
|0.22
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.15
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|Подольски Лукас
|3
|0.11
|Чиж Шимон
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Кравчик Пётр
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Полетанович Марко
|5
|0
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Диудис Сократис
|2
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|5
|1
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Гурник Забже
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
13
13
Заглембе Любин
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Гурник Забже
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
6
29%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
5
36%
3
14%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
24
12
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
6
25%
5
42%
61-75
2
8%
3
25%
76-90
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
6%
5
14%
1-15
5
16%
5
14%
16-30
6
19%
7
20%
31-45
8
26%
4
11%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
8
26%
8
23%
76-90
Пропущено
38
33
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
9
24%
3
9%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
11
29%
8
24%
61-75
5
13%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Гурник Забже
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Гурник Забже
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
14 раз 52%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
76
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
918
819
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10