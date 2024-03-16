Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
22 Alex Hall
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хальмстад
Мальмё
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
23 матча
4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.36
0.75
Среднее время на гол
247
120
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.83
2.18
Среднее время на гол
49
41
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
79
62
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|3
|0.5
|Naeem Mohammed
|2
|0.33
|Лав Джек Купер
|2
|0.33
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.17
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.17
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.5
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|3
|0.5
|Али Таха Абди
|3
|0.5
|Adrian Skogmar
|1
|0.17
|Нанаси Себастьян
|1 (1)
|0.17
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.17
|Янссон Понтус
|1
|0.17
|Пенья Серхио
|1
|0.17
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|Веккья Стефано
|1
|0.17
|Ботхейм Эрик
|1
|0.17
|Otto Rosengren
|1
|0.17
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Баффо Джозеф
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Gabriel Wallentin
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|William Granath
|1
|0
|Albin Ahlstrand
|1
|0
|Ногейра Винисиус
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Мартин
|0
|1
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Zakaria Loukili
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Хальмстад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
40%
5
28%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2
Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2
Мальмё - Эстер 2:0 Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2
Результаты матчей
Хальмстад
Мальмё
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
14
23
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Юргорден
|Хуммет Денис
|3 (1)
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|1 1