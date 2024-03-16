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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 8043
Хальмстад
0:4
Конец матча
Мальмё
0'
8' Желтая карточка
Телин Исаак
22' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
0:1
50' Гол
Ботхейм Эрик
0:2
53' Гол
Йонсен Лассер Берг
0:3
70' Гол
Телин Исаак
0:4
73' Гол
Ботхейм Эрик
90'+1
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
23
Снаер
Ингассон
Бирнир
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
10
Albin
Ahlstrand
9
Viktor
Granath
11
William
Granath
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
4
Мойсандер
Никлас
18
Янссон
Понтус
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
Хальмстад
4-4-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Мальмё

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

23 матча

4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед

История матчей

А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.36
0.75

Среднее время на гол

247
120

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.83
2.18

Среднее время на гол

49
41

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

79
62

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 3 0.5
Naeem Mohammed 2 0.33
Лав Джек Купер 2 0.33
Офосу-Айе Фил 1 0.17
Эйольфссон Гисли 1 0.17
Аль-Аммари Амир 1 0.17
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.67
Ботхейм Эрик 3 0.5
Йоргенсен Себастьян Винтер 3 0.5
Али Таха Абди 3 0.5
Нанаси Себастьян 1 (1) 0.17
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.17
Янссон Понтус 1 0.17
Йонсен Лассер Берг 1 0.17
Adrian Skogmar 1 0.17
Пенья Серхио 1 0.17
Рикс Сёрен 1 0.17
Веккья Стефано 1 0.17
Otto Rosengren 1 0.17
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 3 0
Баффо Джозеф 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Gabriel Wallentin 1 0
Naeem Mohammed 1 0
William Granath 1 0
Albin Ahlstrand 1 0
Ногейра Винисиус 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Телин Исаак 2 0
Ольссон Мартин 0 1
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Далин Юхан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Zakaria Loukili 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Хальмстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Хальмстад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
25%
5
36%
61-75
2
50%
2
14%
76-90

Пропущено

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
22
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
40%
7
32%
61-75
3
30%
6
27%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2
Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2
Мальмё - Эстер 2:0 Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2

Результаты матчей

Хальмстад
Мальмё

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5
3
3

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
Мальмё Телин Исаак 4
АИК Модесто Руй 4
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Сведберг Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Телин Исаак получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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