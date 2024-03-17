Стадион: Френдс Арена.
0'
9' Желтая карточкаТюкосен Мадс
9' Желтая карточкаSamuel Dahl
0:1
14' ГолLucas Bergvall
25' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
36' Желтая карточкаSamuel Holm
Ход матча
9'
9'
14'
0:1
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
37 Ahmad Faqa
-
26 Rasmus Bonde
-
24 Lamine Dabo
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
АИК
Юргорден
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
51.4%
5.7%
15 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1
1.63
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.75
0.74
Среднее время на гол
120
122
Всего голов
31
40
Голов в среднем за матч
0.89
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
101
78
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.67
|Питтас Яннис
|3
|0.5
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.33
|Салетрос Антон
|1
|0.17
|Taha Ayari
|1
|0.17
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|3
|0.5
|Lucas Bergvall
|3
|0.5
|Сабович Бесард
|2
|0.33
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.33
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|0.33
|Шуллер Расмус
|1
|0.17
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.17
|Радетинац Харис
|1
|0.17
|Тенхо Миро
|1
|0.17
|Фаллениус Оскар
|1
|0.17
|Гурбанлы Муса
|1
|0.17
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Holm
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|1
|Тенхо Миро
|1
|0
Результаты матчей
АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
АИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Юргорден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
4
44%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
5
29%
29%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0
АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0
Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0
Результаты матчей
АИК
Юргорден
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АИК
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
41
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|1 1