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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
АИК
0:1
Второй тайм: 68'
Юргорден
0'
9' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
9' Желтая карточка
Samuel Dahl
0:1
14' Гол
Lucas Bergvall
25' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
36' Желтая карточка
Samuel Holm

Ход матча

9'
Тюкосен Мадс
 
9'
 
Samuel Dahl
14'
0:1
Lucas Bergvall
(Шуллер Расмус)
25'
Бьорнстрем Аксель
 
31'
 
Радетинац Харис
Фаллениус Оскар
36'
 
Samuel Holm
60'
Taha Ayari
Исмаила Кулибали
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
8.75
4.27
Реклама, olimp.bet
2.70
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
6
Шуллер
Расмус
10
Samuel
Holm
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
АИК
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

АИК
Юргорден

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
51.4%
5.7%
15 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1
1.63

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.75
0.74

Среднее время на гол

120
122

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

0.89
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

101
78

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.67
Питтас Яннис 3 0.5
Фараж Омар 2 (1) 0.33
Салетрос Антон 1 0.17
Taha Ayari 1 0.17
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 3 0.5
Lucas Bergvall 3 0.5
Сабович Бесард 2 0.33
Миллескуг Ноэль 2 0.33
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.33
Шуллер Расмус 1 0.17
Гулликсен Тобиас 1 0.17
Радетинац Харис 1 0.17
Тенхо Миро 1 0.17
Фаллениус Оскар 1 0.17
Гурбанлы Муса 1 0.17

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Питтас Яннис 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фараж Омар 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Holm 2 0
Samuel Dahl 2 0
Нильссон Малькольм 0 1
Тенхо Миро 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
АИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Юргорден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
4
44%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
5
29%
29%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0
АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0
Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0

Результаты матчей

АИК
Юргорден

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АИК
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
4
1

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
Мальмё Телин Исаак 4
АИК Модесто Руй 4
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Исмаила Кулибали уходит с поля. Taha Ayari выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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