Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Ленинградец
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|3 (2)
|0.13
|Яковлев Андрей
|2
|0.09
|Бачинский Максим
|2
|0.09
|Жиронкин Виталий
|2
|0.09
|Розманов Никита
|2
|0.09
|Микушин Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.57
|Гелоян Ишхан
|3
|0.13
|Макаров Анатолий
|2
|0.09
|Большаков Кирилл
|2
|0.09
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Попов Артём
|1
|0.04
|Лёвин Владислав
|1
|0.04
|Барков Дмитрий
|1
|0.04
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.04
|Суханов Артём Романович
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Коротков Александр II
|1
|0.04
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|6
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|3
|0
|Шепелев Владислав
|3
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кокарев Никита
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Ленинградец
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
16
Ленинградец
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
74% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
5
31%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
25%
76-90
Забито
15
28
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 15
12 Не забивали 7
2
13%
7
25%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
4
14%
61-75
3
20%
2
7%
76-90
Пропущено
29
15
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
1
3%
3
20%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
8
28%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0
Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
Ленинградец
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
167
221
914
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Ленинградец - Арсенал Тула
Исход игры
Ленинградец
10.5% (4)
Ничья
15.8% (6)
Арсенал Тула
73.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
34.2% (13)
0:1 Арсенал Тула
23.7% (9)
1:1 Ничья
13.2% (5)
0:2 Арсенал Тула
10.5% (4)
2:1 Ленинградец
7.9% (3)
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