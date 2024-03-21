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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 24.
Ленинградец
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 38
Ленинградец 10.5% (4)
X 15.8% (6)
Арсенал Тула 73.7% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Арсенал Тула
3.40
3.15
2.02
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ленинградец
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 3 (2) 0.13
Яковлев Андрей 2 0.09
Бачинский Максим 2 0.09
Жиронкин Виталий 2 0.09
Розманов Никита 2 0.09
Микушин Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.04
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.57
Гелоян Ишхан 3 0.13
Макаров Анатолий 2 0.09
Большаков Кирилл 2 0.09
Ткачёв Сергей 1 0.04
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 6 0
Маркин Михаил 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 3 0
Шепелев Владислав 3 0
Каптилов Валерий 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Смирнов Егор 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Арсенал Тула
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Ленинградец
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

9
16
Ленинградец
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
74% (17)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Арсенал Тула
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
5
31%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
25%
76-90

Забито

15
28
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 15
12 Не забивали 7
2
13%
7
25%
1-15
1
7%
7
25%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
4
27%
4
14%
61-75
3
20%
2
7%
76-90

Пропущено

29
15
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 9
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
4
27%
16-30
1
3%
3
20%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
8
28%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0
Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Ленинградец
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
7
2
21
1.5
9
14
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 38
    Ленинградец 10.5% (4)
    X 15.8% (6)
    Арсенал Тула 73.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.40
    3.15
    2.02
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    Прогнозы на матч Ленинградец - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ленинградец
    10.5% (4)
    Ничья
    15.8% (6)
    Арсенал Тула
    73.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    34.2% (13)
    0:1 Арсенал Тула
    23.7% (9)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    0:2 Арсенал Тула
    10.5% (4)
    2:1 Ленинградец
    7.9% (3)
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    Ленинградец
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